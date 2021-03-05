儘管義守大學5日在富邦人壽大專籃球聯賽男一級複賽，終場70比92慘遭國立體大修理，仍以4勝3敗戰績挺進20日在台北小巨蛋舉行的4強決賽，義守教練謝玉娟說：「扣除最後這兩場，假如滿分以10分來評，我會給球隊這次複賽表現9.8分的高分！」

「你必須考慮我們的球員結構，確實可用之兵不多，身高越高的，越沒辦法用，所以今天我沒打算再說什麼『金句』，」謝玉娟說，「前提是不要影響到別人的晉級或勝負，所以我今天還是必須練球，也給那些出身乙組的球員一些上場磨練機會。」

接下來4強準決賽的對手，還要看今天其他比賽結果而定，謝玉娟不禁自嘲，「我想很多球隊都想對上我們吧！」，但這無非是客氣話，畢竟義守先後在複賽擊敗過健行科大、世新大學及台灣師大等隊，才有辦法爆冷提前宣告闖進4強。

只是到底20日的4強準決賽，先前輸精管破裂開刀的主力中鋒呂威霆能否上場？目前還充滿變數，呂威霆今天雖有出現在場邊板凳席，卻在下半場提前離場，趕搭高鐵回去義大醫院，再做一次精密檢查與治療，看來他確實很想要傷癒歸隊。

「我要威霆自己主動跟我講，他應該展現他很想打決賽的樣子才行，只是前提要趕緊找到適合他的護檔，我還不知道他試戴過了沒有，」謝玉娟表示，「我們不可能不在4強決賽登錄威霆，但用不用他還是其次，畢竟他是還想選秀的人。」

(中時 )