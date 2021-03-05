由於2月初美國冬季嚴峻風暴，導致塞拉尼斯醋酸生產受阻，帶動出口需求增加，而庫存水準吃緊，同步也推升國內外醋酸價格勁漲，其中亞洲地區醋酸現貨行情漲至每噸960美元左右，單周漲逾16%，3月份國內散裝中盤價報約35-40元，較前一個月漲逾15%。

據了解，因2月美國墨西哥灣沿岸的冬季風暴暫停的產能，已經開始復甦，預期美國石化產品生產逐漸恢復，屆時出口貨物價格有所回落。(商品行情網)

(時報資訊)