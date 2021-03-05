《商情》供應受限 國內外醋酸行情齊漲 14:502021/03/05 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於2月初美國冬季嚴峻風暴，導致塞拉尼斯醋酸生產受阻，帶動出口需求增加，而庫存水準吃緊，同步也推升國內外醋酸價格勁漲，其中亞洲地區醋酸現貨行情漲至每噸960美元左右，單周漲逾16%，3月份國內散裝中盤價報約35-40元，較前一個月漲逾15%。 據了解，因2月美國墨西哥灣沿岸的冬季風暴暫停的產能，已經開始復甦，預期美國石化產品生產逐漸恢復，屆時出口貨物價格有所回落。(商品行情網) 《基金》美債殖率風波 股債靈活雙頭賺 塑化報價漲不停 族群逆勢飆 (時報資訊) #醋酸 #國內外 #美國 #風暴 #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂供過於求 打壓LME期鎳重挫逾7.3％ 10:012021/03/05 財經 《商情》供給緊張 AN創近十年高價 11:092021/03/05 財經 《商情》豆油續漲 支撐馬來西亞棕櫚油走高 10:012021/03/05 財經 《商情》運價有撐 BDI指數連3漲 09:442021/03/05 財經 智慧機械產業數位轉型 成果亮眼 04:102021/03/05 投資理財 專家傳真－關注今年台灣5G的三大發展 04:102021/03/05 專題周報 10檔水資源股 吸金旱將 04:102021/03/05 證券．權證 《商情》不利天氣加劇 大豆期貨收高 10:182021/03/05 財經 《科技》研調：中芯成熟製程生產暫無虞 部分產能稍止飢 14:162021/03/05 財經 商品期貨趨勢專欄－OPEC＋考慮延長減產 油價漲 04:102021/03/05 證券．權證 捷克總統求助疫苗 中國立即同意 04:102021/03/05 話題觀察 財經熱門新聞 等不及台積電 3大車廠捧錢向晶圓老三求救 - 財經 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 美巨頭慘輸台積血淋淋教訓 揭老美狂燒錢救晶片下場 - 財經 散戶小心 台積電殺破600要撿？爆驚悚地板價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。