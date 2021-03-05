義大利政府今天表示，由於歐盟、義大利的疫苗短缺，阿斯特捷利康（AstraZeneca）供應延遲，宣布阻止逾25萬劑AZ疫苗運往澳洲。由於台灣食藥署不久前才核准義大利AZ疫苗的緊急授權，外界關注台灣採購AZ疫苗是否會受阻。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，沒有聽到AZ會改變供貨時間表，供應的劑量也維持在1000萬劑。

食藥署2月20日宣布通過AZ疫苗德國、韓國、義大利3廠的緊急授權，開放AZ疫苗輸台。待疫苗抵台，完成檢驗封緘，就可開放優先公費對象接種。日前一批韓國所生產的11.7萬劑AZ疫苗順利抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在節目中透露，目前期待的第2批疫苗是COVAX平台分配的疫苗，意即仍是由韓國所生產的AZ疫苗。

今日義大利政府表示，由於歐盟和義大利的疫苗不足，AZ疫苗的供應延遲，因此阻止逾25萬劑AZ疫苗送往澳洲。對於開放義大利AZ疫苗緊急授權的台灣是否會受到影響，莊人祥表示，目前沒有聽到AZ會改變供貨時間表，供應的劑量也維持在1000萬劑。至於COVAX平台的AZ疫苗，則還沒有進一步的消息。

(中時 )