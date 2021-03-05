全球晶片爆大缺貨，美國擔憂過度依賴台灣恐失去關鍵半導體優勢，拜登政府打算斥資370（約台幣1.04兆元）億美元，協助美國晶片商擴產。不過美媒並不看好，舉例英特爾近10年研發經費高出台積電好幾倍，但先進製程仍然落後，直言光靠燒錢是無法解決問題。

華爾街日報報導，晶圓廠興建要花好幾年時間，且技術上差距不是砸錢就能趕上。舉美國晶片巨頭為例，過去10年來，英特爾與台積電每年研發經費差距為6比1，英特爾燒錢不手軟，在先進製程上仍落後台積電一大截。不難看出，政府大手筆撒錢，無法解決晶片缺貨的燃眉之急。

報導指出，全球晶片這一波供貨吃緊最大關鍵是，車廠在疫情期間大幅砍單，等到市場需求回溫，半導體廠產能早就被搶光，沒有閒置產能製造車用晶片。目前車廠採用即時生產制（Just in Time），對於庫存意識不高，為避免晶片短缺情況重演，必須重新思考增加車業整體供應鏈庫存，不過此做法每年要多付出數百億美元。

另一做法是提高晶片廠的產能需求，但平時產能閒置也要付出人事成本，不可能遇到供貨吃緊，才臨時聘用員工，畢竟晶片廠需要專業人才。半導體設備大廠科磊（KLA）執行長Rick Wallace日前表示，美國這類人才不多，讓產能閒置的做法，不符經濟效益。

美國人工智慧國安委員會（NSCAI）近日最新報告警告，認為美國對台灣晶圓代工廠過度依賴，可能失去關鍵半導體優勢，將使美國經濟、軍事戰略出現弱點。

NSCAI對美國政府提出幾項建議，包括擴大減稅優惠，鼓勵更多業者在美國興建高階半導體製造廠房；擴大投資量子運算及神經形態運算等最新技術研發，保住美國在晶片設計的領導地位；美國應聯合盟國實施先進半導體設備出口管制。

(中時新聞網)