家畜疾病防治所已在茶園及咖啡園旁發現5只山豬吊與零散犬隻骸骨，其中3只殘留有動物腳掌與斷肢。（嘉義縣政府日提供∕呂妍庭嘉義傳真)

家畜疾病防治所已在茶園及咖啡園旁發現5只山豬吊與零散犬隻骸骨，其中3只殘留有動物腳掌與斷肢。（嘉義縣政府日提供∕呂妍庭嘉義傳真)

家畜疾病防治所已在茶園及咖啡園旁發現5只山豬吊與零散犬隻骸骨，其中3只殘留有動物腳掌與斷肢。（嘉義縣政府日提供∕呂妍庭嘉義傳真)

家畜疾病防治所已在茶園及咖啡園旁發現5只山豬吊與零散犬隻骸骨，其中3只殘留有動物腳掌與斷肢。（嘉義縣政府日提供∕呂妍庭嘉義傳真)

山林間放置的山豬吊留有成枯骨的動物殘肢，更驚見1隻長鬃山羊死亡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所經過一番調查，已將李姓農民移送法辦。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所去年底接獲民眾通報，指嘉縣、雲林交界的龍眼林山區常有犬隻哀嚎聲，經會同熱心山友搜查，發現該區域9成以上犬隻因捕獸鋏傷害導致殘廢，且山林間放置的山豬吊留有成枯骨的動物殘肢，更驚見1隻長鬃山羊死亡，經家畜所積極主動查辦，已將租地的李姓農民依違反野生動物保護法移送法辦。

家畜所長林珮如表示，該案是去年底通報案件，熱愛登山民眾指在梅山鄉龍眼林大尖山與二尖山附近常聽到犬隻哀嚎聲，特別打到動物緊急救援專線反映，家畜所即刻派員上山搜查，發現該區域犬隻竟高達9成以上遭夾傷，變三腳或兩腳的殘廢犬，其中一隻狗甚至僅剩右後腳健全，其餘3隻腳及身體皆中鋏受傷。

林珮如說，這隻被山友稱做「番薯」的毛孩經熱心山友協助救治後，目前傷口已癒合，但肢體扭曲殘缺有如布袋戲人物「秘雕」，僅能在地上爬行活動，見人即害怕躲藏，可憐模樣令人相當不捨。

熱心山友也提供拍到影片，表示小小的林園就找到4隻山豬吊，上頭還有留有枯骨、腐肉，甚至發現一隻幼齡三級保育類動物長鬃山羊的屍體，氣得痛駡放捕獸鋏、山豬吊的人無良、可惡，害動物非死即傷，應該下地獄！

林珮如說，已在茶園及咖啡園旁發現5只山豬吊與零散犬隻骸骨，其中3只殘留有動物腳掌與斷肢，經調查承租該地李姓農民有嫌疑，雖對方否認設置，仍以涉嫌重大移送法辦。

為杜絕動物受傷，林珮如強調，縣府將推動「獸鋏淨空嘉園專案」，民眾只要在山區發現捕獸鋏或山豬吊，可先拍照、錄影與定位，再撥打救援專線（0932-525-995），家畜所就會派員前往處置，另主動繳交捕獸鋏或山豬吊者，可兌換宣導品，重申該專案已密切與山友合作，會強力搜查山區違法捕獸鋏與山豬吊，還動物一個安全的生存環境。

https：／／youtu.be／R-RgwMwQ4IA

(中時 )