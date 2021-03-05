警方將蘇嫌等2人逮捕到案，查扣手機等贓證物。(林郁平攝)

藝人黃豪平前年10月在網路以7000元價格欲購買魔術道具，不料，卻收到手機殼，去年5月又遭同一嫌犯詐騙，花了700元收到的卻是USB線，事後黃豪平在臉書公開這種詐欺手法，提醒民眾不要被騙；嫌犯得知後，除在黃的臉書上留言訕笑外，還故意以其手機門號對外犯案作為報復，黃在不堪其擾下，今年1月向刑事局報案。

刑事局偵查第二大隊經調閱相關帳戶資料及金流進行追查，發現24歲蘇姓業餘魔術師先在臉書上申設「黃信仁」假帳號，在二手商品臉書社團內張貼買賣樂器、魔術道具與行動電話配件等廣告、假扮「賣家」，待買家上鉤後，蘇嫌立即在臉書隨機挑選欲出售低價商品的賣家，假扮「買家」表示要購買其商品，進而取得賣家匯款帳號資訊，蘇嫌再轉貼給自己的買家並指示其匯款，等到買家完成匯款並回傳交易明細，蘇嫌再對賣家謊稱委託友人代為匯款，但溢付商品款項，要求賣家將溢付款項匯回另名譚姓共犯名下帳戶。

賣家將商品依約寄送給買家，買家發現收到的是低價商品與約定不符時，即向警方報案，並導致不知情賣家帳戶遭到警示及凍結。

警方報請新北地檢署檢察官羅雪舫指揮偵辦，並以蘇嫌犯罪手法比對勾稽「165反詐騙系統平台」案件，初步清查蘇嫌至少詐騙18名買家，連同不知情賣家共造成35人被害，不法所得逾10萬餘元。全案訊後，依詐欺及洗錢等罪嫌送辦，檢方複訊後，諭令蘇嫌限制住居。

(中時 )