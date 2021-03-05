【愛傳媒滾動力頻道專欄】初見登山家詹喬愉只見一個身高僅154的嬌小女孩，背著幾乎達三分之一身高的碩大背包，很難想像這是個四個月內連續完成攻頂海拔8516公尺，全世界第四高峰「洛子峰」和世界第八高峰「馬納斯盧峰」的成功挑戰者。

詹喬愉從大學加入登山社，曾一學期瘋狂的兼職四份打工，只為買齊登山的完整設備，攤開至今的攀登紀錄來看，她每年至少有4個月行走於攀登的路途，而連年挑戰的海拔數字更逐年上升。

問起她是否為追求極限和飽覽登頂的壯麗而行，詹喬愉回到：「我追求的是每次遇見險阻的時候，倚靠團隊，一起度過患難的團結感。」

在深埋的積雪裡行走，除了考驗平日鍛鍊的體力和肌耐力，隨著快速變化的天候狀況也常伴隨緊急的危機事件，她曾在冰攀過程摔落，獨自受困冰河26小時，也曾在千米高海拔的攀登路徑中，挑戰危險的無氧攀登（不攜帶氧氣瓶）。

每次完成挑戰歸來，有如見證一次人類再次戰勝自然的冰原歷險，現同為新板山搜義消分隊副小隊長的詹喬愉，也對生命多了一份淡然以對，「其實留下來的人是更重要的，要更了解自己的身體狀況，不與天候逞強才能避免憾事。」

這是她從雪地裡帶回的啟示，在高海拔之地學習生命的獨立與生存的可貴，這將是趟不會停止學習的路程。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)