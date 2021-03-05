每次去師大夜市都不知道要吃什麼？當初念師大的時候可是花了一年的時間，才終於慢慢地蒐集到幾家來到師大商圈、逛師大夜市必吃的美食，今天ReadyGo就來為廣大有著相同困擾的你們統整7家師大人必吃的美食推薦名單，洗刷一下師大夜市＝美食沙漠的名號，一起用力看下去吧！

真劍拉麵

真劍拉麵最大的特色就是它有湛藍色的湯頭，前幾年在日本蔚為風行，吸引了許多台灣人慕名前往朝聖，不過就在去年（2018），日本師傅帶著獨門技術來到台灣，在師大路上開設了第一家藍色湯頭的拉麵店，躋身在一家小店內，沒有顯眼的招牌，但每到用餐時間門口總會大排長龍，若是太晚來排隊，就只能吃其他種拉麵了，所以想吃一定要早點出門。

▏店家地址：台北市大安區師大路126巷1號。

▏營業時間：17：30–21：30

印渡風情

印渡風情是貨真價實的印度料理店，老闆是正港的印度人，店內的裝潢、餐具和料理都是正統的印度風味，大多數人消費會點桌菜，不過中午吃飯時間也有提供套餐，且就位在師大側門旁的巷弄裡，是許多師大學生中午聚餐的必去的餐館。個人最推薦他們的烤餅和印度奶茶，烤餅吃起來的味道有點像台灣的蔥油餅，但卻不油膩，配上加有獨特香料的奶茶讓每個人吃了都讚不絕口。

▏店家地址：台北市大安區浦城街13巷26號

▏營業時間：11：30–14：00、17：30–22：00

▏連絡電話： 02 2363 3054

小仺館 CAFE & RICE

同樣是去年（2018）新開的小店，小仺館主要專賣咖哩和雞肉丼飯，咖哩飯被壓成扁平的圓柱體，淋上醬、撒些料，乍看之下就像是個鳥巢，因此被稱為巢咖哩，喜歡吃半熟蛋的人必定也會愛上她們家的巢咖哩，每碗咖哩都會放上一顆半熟蛋，用筷子小心的戳開，蛋黃緩緩穿過咖哩醬，滲透到粒粒分明的白飯裡，光想都覺得可口。從古亭捷運站往公館的方向走去，只需要不到五分鐘的路程便能享用美食，去逛夜市，順便晃來吃一碗香氣逼人的咖哩，吃飽了再慢慢逛才不會餓肚子啊！

▏店家地址：台北市大安區羅斯福路三段77號

▏營業時間：11：30–15：30、16：30–21：00

▏連絡電話：02 6617 2276

餃伴

時代真的不一樣了，現在不只是人人要當網美，就連餃子都不落人後，出來見客之前還要打扮一下～餃伴是師大夜市今年（2019）8月才新開張的店面，一顆顆胖胖的餃子看起來不像水餃，也不像煎餃，老闆說他叫「波卡餃」。它主打選用健康的健身餐，選有優質的雞腿肉，先蒸熟，再用火炙燒，最後放上多到滿出來的配料，每一口都吃的到扎實的滋味。

▏店家地址：台北市大安區泰順街38巷38號

▏營業時間：16：00–00：00（週一公休）

▏連絡電話：0980 291 328

三味糖餅

一般在外面看到韓式料理不是咖啡廳就是正餐，比較少看到像這種甜品的，三味糖餅店面不大，店內牆面上擺滿了店面開設到現在的種種照片，藏滿了濃濃的回憶。來自韓國的正統三味糖餅，吃過的人都讚不絕口，糖餅也好、辣炒年糕也罷，都可以吃到韓國當地的味道，比起外面為了迎合台灣人口味改良過後的韓式料理，三味糖餅更貼近我的心，每吃一口熱騰騰的糖餅，再含一口涼爽的冰淇淋，完全讓人陶醉在美食饗宴中。

▏店家地址：台北市大安區師大路59巷1-1號

▏營業時間：14：00–22：30

▏連絡電話： 02 2363 3054

小丘CHIU

沒有外帶，沒有打包，只有店內座位，就是要客人坐下來好好地享用眼前的美食。餐廳裝潢以白色極簡風為主，搭配盆景擺設，舒適的用餐環境招來了忠實的客群，也讓店家成為IG上熱門打卡餐廳，他們家和小仺館一樣，也有賣巢咖哩，不過這裡要來介紹的不是咖哩，而是他們家的冰品。當所有人都開始重視生活品質後，對各方面的要求都各嚴格，特別是在吃的方面，冰店一家接著一家開，選擇性多的令人目不暇給，在激烈的競爭中他們家脫穎而出，受到許多客人的喜愛，因為他們家一碗冰可以餵飽2～3個人，冰品的上頭都淋了厚厚的醬料，其中最吸引我的就是炙燒小山圓抹茶口味，除了因為我是個超級抹茶控外，冷熱交替的衝突口感更是對到我的心。

▏店家地址：台北市大安區泰順街40巷2號

▏營業時間：12：00–20：00

▏連絡電話：0958 030 814

KAKIGORI TOSHIHIKO

Kakigori Toshihiko並不在師大商圈內，事實上它還和師大商圈在完全不同的方向，位在師大靠古亭站3號出口的側門附近的巷弄內，是一家日本冰專賣店。有別於台灣冰品講求滿滿的配料，日本冰更注重冰本身的細緻度和醬料。我自己第一次去吃的時候就是選了季節限定的奶油起司葡萄柚口味，帶有鹹味的起司配上酸甜的葡萄柚醬料，內裡還偷藏了一顆奶酪，口感吃起來很豐富，非常適合少女心噴發的女孩們。除了各式冰品外，他們家還有賣湯咖哩，每到吃飯時間就會大排長龍，甚至到快關門了人潮也沒有散去，可見他們家的魅力之深啊～

▏店家地址：台北市中正區金門街2-2號

▏營業時間：12：00–21：00

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(中時新聞網)