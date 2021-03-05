廣告小妹自爆老公對照片很執著，倆人為此常起衝突。（圖擷自廣告小妹臉書）

台日聯婚江宏傑、福原愛爆出婚變，讓人驚覺所謂的甜蜜夫妻，不過是假面的演出，不如想像中的美好。對於夫妻相處之道，廣告小妹分享自己和老公的相處情形，她感慨地說，婚姻就是這樣折磨人，要大家別再相信童話故事。

廣告小妹在臉書上發文，自爆和老公多年的相處情形。她說，上周末被老公罵到七竅生煙，甚至因此罷煮晚餐，隔天仍有餘怒，因此在朋友圈發起休夫公投，未料她竟得到0票支持。她因此下了一個結論，婚姻裡沒有王子，只有煩人的老公。

廣告小妹提到婚紗照，一直是倆人多年爭執的熱點。她回憶，自己對拍婚紗無感，當年是被老公抓去拍的，原以為拍完那張放大照，只會在婚禮當天用一下，結果被強迫帶回紐約，從此開始了噩夢。每隔一段時間，老公就拿出放大照，問她可不可以掛在主臥的床正上方，她不斷敷衍著，有天還收到他親戚送來新婚禮物，一副大紅色底、兩米長的「珠聯璧合」字畫。

廣告小妹說，老公欣喜若狂把字畫掛在客廳顯眼處，一直掛了五年多。後來搬了新家字畫沒地方掛，他再次提出想把婚紗照掛主臥。為了此事，倆人沒少吵過，後來他竟說等買下一間房，他要把婚紗照掛在大門入口處正中央，就像中正紀念堂那樣。

廣告小妹有感而發嘆道，婚姻就是這樣折磨人，請別再相信童話故事。她以為，光她願意掛起字畫那麼多年，就已堪稱人妻典範了，老公就該讓她手遊玩到爽，怎麼可以罵她！

(中時新聞網)