夜裡蚊子在耳邊，讓人難以入睡。近日，一名網友無奈表示，最近蚊子開始愈來愈多，便再度開啟捕蚊燈捕蚊，沒想到一個晚上捕獲的蚊子，令所有網友都驚呆，直呼以為在曬茶葉，紛紛跪求牌子，對此，一名網友則透露，只要在捕蚊燈裡塗上含有香味的乳液，就能有效捕蚊。

該名網友昨（4）日於臉書社團《爆怨公社》抱怨，由於最近季節轉變的緣故，使得晚上睡覺時蚊子愈來愈多，他利用吸入式捕蚊燈捕蚊，沒想到一個晚上捕獲數以萬隻的蚊子，令他崩潰直呼「真的沒在誇大，蚊子可以不要再來了嗎？」

原PO分享一個晚上捕獲的蚊子照片，令不少人看傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，不少網友看到照片後嚇傻，紛紛留言表示「這根本是蚊子三代同堂、六親全到齊了」、「感覺每隻都很肥吱吱」、「這量好可怕，是不是附近有積水？防治登革熱就靠你了」、「你是住在蚊子總部嗎？」、「猛一看以為在曬什麼茶葉」、「這是什麼高山茶葉嗎？」、「人體若被這些蚊子吸完，大概貧血了吧！」

不少網友留言敲碗跪求捕蚊燈牌子，原PO則回應表示，用的只是一般的捕蚊燈，但不同之處是，吸入式的效果比較好，留言中一名網友也分享，自己也是用吸入式捕蚊燈愛好者，尤其是放在陰暗處很好用。

另外，也有內行人透露，在任一種捕蚊燈中放入一個飲料瓶蓋，在上面加入含有香味的乳液，就能有效吸引蚊子。

(中時新聞網)