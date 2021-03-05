晶華開出後疫情時代第一槍，全新飯店品牌「SILKS X 晶英薈旅」預計2025開張，晶華董事長潘思亮以BMW來比喻旗下品牌，晶華Regant就像是BMW 7系列，而晶英是5系列，捷絲旅為Mini Cooper，而X就是跨界概念，也就是整合數位、媒體、生活的概念，在都市叢林內有無限想像力，無限的未來。

全台首家SILKS X 晶英薈旅，位於新北市林口，目前規劃有200間客房、中西餐廳以及1100坪的宴會廳場地，預計2025年開幕營運，伴隨著林口地區快速發展，盼能挑戰新北最高房價。

潘思亮表示，新冠疫情衝擊飯店產業，國內旅遊在國境尚未開放前，仍將維持兩樣情的「雙城記」，在大都會區以外的飯店據點都會續破紀錄，大台北都會區因過去仰賴國際旅遊，他個人仍不看好今年狀況，但對明年夏天前恢復正常旅遊寄予厚望。

潘思亮認為，待恢復正常旅遊後，國際觀光飯店將有客源回流，但國旅人數卻可能因此下滑，所以這1、2年是國內旅遊、飯店業提升競爭力的時機，須趁此機會全方面投入打造軟體、企畫、深度旅遊、數位化更新，使國內飯店能具備國際競爭力。

晶華在疫情期間，已宣布與富邦集團合作北投晶泉丰旅，如今再有新品牌SILKS X 晶英薈旅。潘思亮表示，台南十鼓捷絲旅預計暑假前開幕，由於集團在疫情時的表現不俗，目前有許多業者希望能委託晶華經營，目前都在評估中。

海外方面，晶華攜手洲際酒店集團（IHG）的麗晶（Regent）亦持續拓展據點，越南富國島麗晶預計今年夏天開幕，峇里島麗晶則預計明年開幕。

(中時 )