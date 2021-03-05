為提升台中捷運綠線通車後，各種突發狀況的應變能力，中捷公司近3個月來持續加強各項演練，至今總計執行36場演練作業，為重新營運預作準備。而今天下午，台中市交通局也舉辦第6次中捷事故審查委員會，若審查委員對未來營運安全性沒有意見，市府將著手研擬營運相關事宜。

台中捷運公司上午與台中市警察局攜手，在捷運綠線市政府站進行反恐維安暨多重災害演練，中捷公司指出，今天除配合警察局反恐維安演練，中捷也同時進行多重災害演練，模擬若市政府站遭炸彈引爆、且有民眾遭暴徒挾持欲控制車站時，行控中心應變措施。

台中捷運公司表示，這次演練方向主要是市政府站出現人員傷亡，且民眾遭歹徒挾持，行控中心接獲站長通報後，立即變更運轉模式、將列車留在市政府站，並啟動公車接駁、疏散旅客，同時通報警方救援。實際上，中捷綠線去年11月底暫停試營運後，各項演練都沒有中斷，平均每周排定3場演練。

「安全是營運的首要考量。」中捷公司強調，36場演練主題包括天災、危安事件、設備異常、行車異常等，透過持續演練，盼提升現場人員應變處理能力，並熟悉旅客疏散、運轉調度、設備搶修等作業流程，也加強中捷員工與警消單位的協調能力。

(中時 )