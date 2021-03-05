獅山炮陣地的「炮操」是吸引遊客到訪的賣點之一。（李金生攝）

獅山炮陣地的裝置藝術「砲彈牆」。（李金生攝）

金門推動景點再活化，今年首選有「金東第一炮」之譽，全台國旅熱點之一的「獅山炮陣地」試辦賣店標租案，期盼帶動周邊聚落遊憩服務產業，進一步活絡地方經濟。

獅山炮陣地是國內唯一「坑道式」榴炮陣地，全長508公尺，原配備4門8吋榴巨炮，有「威鎮金東」、「金東第一炮」之譽。2009年底由金防部移交縣府接管，2011年8月1日正式對外開放，目前為金門必遊景點之一，平均每年吸引24萬人次以上遊客到訪。

去年雖受疫情影響，金門小三通自2月10日起停航，但也因此帶動國內旅遊逆勢成長。縣府觀光處統計，獅山炮陣地在7月到10月「安心旅遊」補助期間的遊客數為14萬7620人，平均每日1230人，較去年同期的9萬8222人，平均每日818人，成長近67％。其中，8月份甚至創下單月4萬1067人次參訪高峰。

縣府近年積極推動景點活化，決定今年3月將在獅山炮陣地先行試辦賣店標租，期盼帶動聚落遊憩服務產業的發展，活絡地區經濟。

該處說明，縣府辦理2021年第1次軍事營區活化標租，標的物「獅山炮陣地旅服中心」，面積約90.15平方公尺，每年標租金最低價格為新台幣11萬400元，租期以2年為原則，將視營運狀況及考評經營成效給予1次續約1年之機會，投標時間：即日起至3月18日下午17時止。

詳細公告事項及標租文件可至金門縣政府全球資訊網逕行下載，或於投標截止前於上班時間至縣政府觀光處4樓領取投標文件（地址：金門縣金城鎮民生路7號4樓）。若有疑問可電縣府洽詢，電話：082-318823分機62714陳小姐。

(中時 )