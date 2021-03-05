IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)法說會對營運後市釋出樂觀展望，預期載板供不應求情況至2023年才會稍見舒緩，看好上半年營收及獲利率淡季不淡，均可望優於去年同期及去年下半年，目標續拚全年本業獲利逐季成長。

南電股價2月底觸及322.5元的14年8個月高點，近日高檔拉回修正，今（5）日開低後一度挫跌3.59％，但隨後在買盤敲進帶動下翻紅走揚，最高飆升7.18％至298.5元，終場勁揚5.92％、收於295元，成交量跳增近1.09倍至3萬762張。

南電副總暨發言人呂連瑞表示，今年將持續拓展5G網通及高速運算晶片等高階ABF載板，穿戴式裝置等系統級封裝（SiP）BT載板，伺機爭取天線封裝（AiP）商機，並量產記憶體、固態硬碟及車用資訊娛樂系統等應用的高密度連接板（HDI）發展。

呂連瑞指出，今年載板供不應求狀況估將持續，主因需求仍遠大於供給，且各類應用對晶片載板需求持續看增，在電腦、網通及車用電子需求維持高檔助益下，相關電路板應用產品銷售可望淡季不淡，上半年營收及獲利率表現均有望優於去年下半年。

此外，南電於昆山廠建置的高階ABF載板新產能，將自首季陸續投產、預計第二季全數開出，目標達全產全銷、貢獻營收與獲利。同時，將人工智慧導入生產管理，以提升良率與降低生產成本。目標全年毛利率、本業、稅前獲利均逐季成長。

呂連瑞表示，南電去年載板營收貢獻約75％、一般電路板（PCB）約25％，預期今年載板貢獻將超過80％，PCB的高密度連接板（HDI）則從量轉向高質化發展。上半年產能雖沒有顯著增加，但會有「質變」，獲利能力將持平去年第四季、甚至略有提升。

呂連瑞指出，市場預期載板需求持續看旺至2023年，南電去年資本支出73億元，約貢獻約47億元營收，今年資本支出估自80億元起跳，後續亦持續有投資計畫。與南亞承租的桃園蘆竹廠房亦將建置ABF載板，最快第四季投產，預計可新增10～12％產能。

投顧法人預估，南電首季營收僅季減1％、毛利率估與去年第四季相當，隨著新產能逐步開出，第二季成長動能可望增溫。預期全年營收可望成長近3成、毛利率受惠漲價效應將續升，每股盈餘（EPS）上看9元、挑戰近13年高點。

不過，投顧法人認為，目前ABF載板供需狀況維持，部分客戶近期急單需求增加雖有利漲價，但急單持續力道有待觀察，目前股價已充分反映、評價趨於合理，故維持「中立」評等、目標價250元。

(時報資訊)