美股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）重挫5.94%，台積電(2330)開盤摜破600元關卡，最低584元，但盤中低接買盤進場拉抬，收盤回到平盤601元，也支撐台股，金融股以及傳產股同步撐盤，收盤僅小跌51點至15855點，比早盤最低15636點拉升218點，全日成交值3033億元。

台股收周線，本周台股隨著美股下壓，繼台積電失守月線後，台股本周五收盤也仍暫時失守月線，但因中場後急拉台積電，台股本周只小跌98.57點，相對美股以及亞股等國際股市有撐。

美國Fed主席針對通膨的談話讓市場失望，美國10年債殖利率再度攀升至1.55%以上，引發市場恐慌VIX大漲，終場美股四大指數再度呈現重挫，跌幅介於1.11%至4.84%，其中費半指數跌幅最大，台積電ADR下跌5.94%。

今日主要影響台股指數仍是台積電，金融、傳產則是撐盤要角；國泰金(2882)、富邦金(2881)等大型金控拉抬金融股指數；原物料的台塑(1301)相對穩盤；傳產以不占指數的生技以及防疫相關個股較有表現；中小型電子股也個股表現。

美國10年期公債殖利率再升，台積電美國存託憑證（ADR）跌近6%，今天台股早盤一度重挫近270點、最低來到15636.43點，跌破月線約15960點，隨著台積電愈走愈高，指數跌勢收斂至百點內。

台股今日收盤仍未站回月線，匯市則續強，呈現股匯不同調；新台幣兌美元中午為27.902元，升值3.64角。

台積電股價今天開低跌破600元關卡後震盪走高，中場由黑翻紅，收在平盤601元，600元關卡失而復得。台股收盤仍在月線之下，預料台積電600元有守後能否續強，攸關台股是否站回月線。

台股今日相對抗跌，亞洲股市也於中午後跌幅快速收斂，陸股以及港股翻紅。

國際股市近期因美債殖利率上漲，導致出現修正，台股連帶也受拖累，短期在美債殖利率漲勢尚未明顯停歇前，國際股市動盪仍會持續，台股若遲遲無法站回月線，恐有回測季線支撐的疑慮。

(時報資訊)