前太電董事長孫道存因挪用自己任董事長的基金會資金，侵占近1.4億元被依侵占罪判刑1年6月定讞，他另涉偽造文書罪遭判3年，台北地院裁定執行4年3月，他提抗告稱已71歲且罹疾病，生命十分有限，求減為3年2月讓他免入獄，高院認為沒有理由裁定駁回。可抗告。

孫道存說，他擔任太電董事長期間及擔任公益法人理事長期間所犯，犯罪動機、情境相似，責任非難重複程度高，他因太電案涉偽造私文書等罪已入監執行完畢，深切體悟犯罪之不可行，已無入監矯正之必要，若入監再執行有期徒刑1年3月。

他表示，北院裁定4年3月，所造成之痛苦將成等比方式增加，有偏重過苛之情，不符罪責相當之要求，請求定執行刑減為有期徒刑3年2月，讓他免再次入獄。

高院認為，孫擔任太電公司董事長、總經理期間，長期未盡善良管理人之注意，造成太電公司鉅額虧損，觸犯連續行使偽造私文書等罪，又在任公益法人理事長挪用基金會金錢，前後所犯2案，身分不同，侵害對象有別，犯罪時間至少相隔3、4年以上。

合議庭認為，孫涉犯的前後2案犯罪動機、情境並非相似，且他如發監執行，監所得依醫囑妥善照料，如果讓他減縮刑期，無法貫徹量刑公平正義之理念，北院裁定4年3月的刑期，未逾越法律規定之範圍，也無濫權而違反法規範目的，駁回孫的抗告。

孫道存被控自1994年起，利用海外子公司違法投資大陸，掏空太平洋電線電纜公司近200億元，最高法院2017年8月31日依偽造文書罪判刑3年定讞。孫同年9月29日入監，2020年1月1日出獄。

(中時 )