氣動元件廠氣立5日公布，2月營收1.23億元，年增幅達99.02％，創同期新高。前2月營收2.75億元，年成長88.34％。氣立指出，2月營收增長主因是5G基礎建設及通訊相關設備業者需求增加所致。

氣立表示，5G「高速度」、「低時延」、「多連結」三大特性，大幅改變現今生活環境。全球各國近年5G陸續開台，各大手機業者也紛紛推出5G手機，開台後所衍伸的通訊設備建置、手機換機潮等商機也將為氣立帶來新一波的營運動能。

氣立指出，5G通訊設備建置方面，根據調研機構Omdia研究指出，2020年全球5G行動基礎設備市場規模157億美元，2023年可望超越250億美金。國內電信龍頭中華電信日前也宣布，未來3年將投入270億元建設5G網路，預計3年內5G基地台將達到1萬座，約為現有4G基地台的三分之一。國內、外各大通信業者近幾年積極擴建5G基礎建設，製造這些通訊機器設備許多會使用到氣立生產的氣動元件。此外，每年年底，各手機大廠新產品試產階段，新年度進行量產，原本機台也會同步進行改款或調整以因應新機製造，也是氣立氣動元件的出貨旺季。

(工商 )