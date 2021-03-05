高雄亞灣第90、94、以及95期市地重劃區工程，5日開工，未來將提供29.4公頃的特貿區用地，作為金融、會議中心、展覽中心、辦公大樓、觀光旅館、以及購物休閒等用途，為了配合高市府招商政策及地主開發需求，這3期的重劃區土地分配，也早在2019年4月完成，有利地主投資開發運用。

高雄亞洲新灣區最後3個重劃區，包括第90、94以及95期市地重劃區，5日下午舉行工程開工儀式，由高雄市政府秘書長楊明州主持，多位亞灣地主和產業人士出席。

高雄秘書長楊明州5日表示，總面積大約590公頃的高雄亞灣，是全台唯一具有海空港優勢的都會核心，除了肩負高雄港舊港區轉型重任之外，也是高雄經濟發展的重要引擎。

楊明州指出，為了加速亞灣區的開發動能，高雄地政局規劃10個市地重劃區、以及205兵工廠區段徵收區，面積總計約169公頃，約占亞灣區近3成的面積，由高市府投入約536.6億元進行道路、公園等用地的開闢工作，先完善亞灣區的都市基礎建設，築巢引鳳以利土地所有權人，同步辦理招商建築開發，加速地區建設。

他表示，高雄亞灣區是中央與市政府聯手，規劃在未來幾年推動5G AIoT的重要場域，看好亞灣區的開發潛力，今年1月，中華電信宣布將攜手微軟等13家國內外垂直應用領域廠商進駐，加上高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄捷運環狀輕軌第一階段、高雄流行音樂中心、以及高雄港埠旅運中心等5大公共基礎建設陸續到位，未來又有高雄捷運黃線、輕軌第二階段串聯的規劃，以及日前陳其邁市長提出的「亞灣2.0」計畫，此區域的發展，指日可待。

高雄地政局長陳冠福表示，亞灣區10處公辦重劃開發區，主要位於成功路、時代大道、以及中山三路兩側，係屬亞洲新灣區主要核心地帶。已完工的有第60、65、70、79、80、以及83期等6個重劃區，面積總計約52.1公頃，凱旋路北側的88期重劃工程，預計於今年5月完工。

他說，5日動土的第90、94及95期重劃工程，預計於111年11月完工，而205兵工廠區段徵收計畫書也在107年完成公告，配合軍方生產設備遷移，預定111年9月起進行第1區遷廠及土污整治工程作業。

陳冠福表示，為了配合高市府招商政策及地主開發需求，地政局已於108年4月，完成各期重劃區土地分配，重劃工程也同步加速進行，如果地主洽妥招商計畫，需用到土地，地政局也會配合儘早交地給地主，開發利用，讓招商建築實體與重劃工程同時進行，縮短完成時程，加速地方繁榮發展。

(工商 )