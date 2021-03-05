鄭媽媽為幼女申請兒少發展帳戶，3年來每月固定繳存1250元，1次都沒有缺，獲縣府表揚。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府針對經濟弱勢家庭，推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，為鼓勵績優繳存家庭，5日舉辦表揚活動，獲表揚的鄭媽媽為幼女開戶，3年來每個月固定繳存1250元，1次都沒有缺，開春之際獲中央、縣府及議會頒發7000元獎勵金，鄭媽媽表示，這些錢以後都是小孩子的教育基金。

社會處長楊文志指出，兒少發展帳戶俗稱自立脫貧方案，家長可依經濟狀況選擇每月存500元、1000元或1250元，每年最高1萬5000元，政府同額加碼儲蓄，直到兒少年滿18歲，最高可存54萬元，成為孩子繼續受教育或就業的第1桶金，這計畫執行3年9個月以來，目前有個案最高已存到10萬元。

社會處指出，中央針對連續3年均存入年度自存款總金額者，發給自存款上限金額2倍的獎勵金，縣府也鼓勵家戶長期穩定替兒少儲蓄，2018年起結合民間資源訂定「苗栗縣兒童及少年未來教育與發展戶獎勵計畫」，針對開戶、穩定繳存半年及1年的參與者提供獎勵。

截至今年2月底苗栗縣符合兒少發展帳戶資格者計355人，申請者計226人，申請率達64％，為全國前3名。去年苗栗縣穩定繳存家戶總計63戶，其中12戶連續3年持續替兒少繳存，5日獲縣府表揚並給予獎勵金，其餘51戶獎勵金已於2月26日撥入參與者的郵局帳戶。

社會處表示，針對未加入或繳存不穩定的家戶，縣府提供就業媒合，並爭取衛福部公益彩券回饋金提供以工代賑的機會，並視家長需求開設理財教育課程。獲表揚的鄭媽媽表示，自己經由就業媒合，目前在公所擔任清潔臨時人員，有薪水能夠固定為孩子存錢，感謝有此機會。

社會處長楊文志指出，具低收入戶及中低收入戶資格，並於2016年1月1日以後出生或長期安置的弱勢兒少，均符合申請資格，呼籲家長把握機會。

(中時 )