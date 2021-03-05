民眾在臉書社團發文魚被偷，事後也感謝警方讓真相大白。（摘自網路）

「門口養的魚遭竊，小偷竟然是白鷺鷥！」台南市永康地方臉書社團近日有網友貼文指，因為家裡門口魚盆的魚遭竊，讓長輩相當難過，永康警分局網路巡邏發現主動聯繫當事人並調查偵辦，調閱影像赫見，竊嫌竟是1隻「白鷺鷥」，真相大白後，當事人覺得不可思議也很感謝警方偵查，迅速釐清「治安疑慮」，相當感激。

臉書永康大小事社團有網友3日晚上8時貼出一篇「勸世文」，指婆婆精心照料的魚，養在家門口，難以想像將魚養的肥肥胖胖，竟在光天化日下被撈光，蓮花還被弄死，偷魚的人很過分，呼籲民眾小心。永康警分局網路巡邏發現後，雖尚未接獲報案，仍不敢大意，主動聯繫貼文者，並立即請永康派出所前往協助調查。

永康派出所員警調閱附近監視畫面，只見1隻「白鷺鷥」經過，跳躍式跳至蓮花盆旁，攪動水盆蓮花，並對盆內啄了數下，疑似受到行經車輛驚嚇後飛走，此外，就沒有其他可疑人士經過。

員警向當事人家屬說明澄清後，大家都沒想到凶手竟是一隻鳥，當事人也更新文章感謝警方積極作為，並說出「真凶」，讓不少網友笑翻，「這裡生態不錯！」

(中時 )