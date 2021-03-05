受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，蘋果（Apple）在2020年的WWDC（蘋果全球開發者大會）首次以全線上的方式舉行，且獲得不少好評。今年雖然有不少國家已經開始疫苗施打計畫，似乎讓不少人看見恢復正常生活的曙光。但因為已經有不少6、7月舉辦的活動東提前宣布取消線下形式展會，很有可能訂於6月份舉行的WWDC將再度以全線上形式登場。

《MacRumors》引述《The Verge》報導指出，聖地牙哥國際漫畫展（San Diego Comic Con）、Anime Expo（在美國南加州舉行的日本動畫展覽之一）、E3電子娛樂展近日都分別宣佈線下形式展會，其中前兩個展期是落在7月份、而E3則是6月舉行的展會。雖然近期有不少國家都已經開始執行疫苗施打計畫，但是短期間要恢復成疫情前的生活情況，仍有難度。因此《MacRumors》推測，預計在6月份舉行的WWDC 2021預計也將會與上述展會有類似命運，僅能以線上形式舉行。

蘋果WWDC 2020以全線上方式舉行，包含Keynote主題演講、online labs、開發者會議等，都是以線上方式來舉行，全球想參加的開發者、媒體、公司代表等等，都不需支付1599美金的門票費用，也不用等候抽籤，都能參與，獲得不少好評。

而蘋果在2020年3月份宣布WWDC 2020將以全線上的方式舉行，依照這個節奏，很可能近期蘋果就將對外進一步公開WWDC 2021的舉辦形式。而蘋果是在2020年5月才完整公布WWDC 2020完整時程，預料今年也會在接近的時間點揭曉。

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