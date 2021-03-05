易遊網與星宇航空獨家合作首航台東，今日上午11點正式開賣兩梯次航班，民眾搶購熱烈，商務艙席位全數秒殺，飛行體驗也於開賣5分鐘完售，全包式體驗以台東山海遊2天最為暢銷，其次是花東雙城遊3天。

【星宇航空X環島之星˙雙星假期 漫遊台東】系列遊程，首次推出2-3日全包式體驗的類出國行程，並結合環島之星觀光列車，清明連假出發，商務艙每人含稅35,999元起，經濟艙每人含稅17,999元起，純飛行體驗則5,500元起。

易遊網表示，目前兩梯次整體銷售已達9成滿，僅剩最後不到1成席位，想要一趟次體驗全台兩大最吸睛的空陸交通，於清明連假前往經常一位難求的熱門旅遊地-台東，最後餘位趕緊把握機會。

凡預訂【雙星假期 漫遊台東】，還可獲得獨家星宇搭機禮包、環島之星Hello Kitty聯名週邊、易遊網專屬禮包、台東特色伴手禮等多項紀念禮，讓旅客滿載而歸。此外，候機室活動更特別與台東鹿野冰品品牌「春一枝」合作，讓旅客搶先品嚐5日同步正式上市的夏雪芒果冰棒，以有芒果界LV之稱的台東特產「夏雪芒果」所製成的新品，香甜濃郁的果香滋味保證難以忘懷。

全艙等旅客皆可享用由台東知名無菜單私廚「王群翔」操刀，選用在地食材並以法式烹調手法，打造創新風味的大地餐桌晚宴！此外，在晚宴過程中，安排由台東子弟組成的人氣音樂團隊「台東回響樂團」進行演出外，壓軸更禮聘同樣出身於台東的靈魂Diva「家家」現場開唱，用她嘹亮渾厚且具感染力的歌聲，讓旅客一邊享用佳餚，一邊有天籟嗓音相伴，在自然、美食與音樂交織的夜晚徹底放鬆、享受假期。

(中時 )