為穩固和諧的勞資關係，台北富邦銀行今與台北富邦銀行企業工會續簽團體協約，以具體行動保障員工權益，持續開創勞資關係新里程碑，凝聚組織團結協助企業永續發展，目標成為友善照護員工之企業典範，並進一步創造企業、員工雙贏的良性循環。

台北富邦銀行今日舉辦團體協約簽約典禮，由台北富邦銀行總經理程耀輝代表，與台北富邦銀行企業工會簽訂團體協約；行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市勞動局局長陳信瑜、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢等貴賓也蒞臨出席見證。

台北富邦銀行行政長劉明藩表示，台北富邦銀行於2015年與工會簽定第一次的團體協約，建立優於法令的勞動條件及員工福利，更於前次團體協約屆滿前，展開工會團體協約之協商，歷經討論後達成共識，提供多項優於法令之員工福利，包括針對受到職災之員工可額外申請定額住院關懷金3600元，展現對員工之關懷。

在生育及育兒福利方面，除法定8周產假之外，增加第9、10周優於法令之產假，提供員工自由選擇，其中，第9周為發給全薪，同時在生育補助上，第一胎補助1萬元，第二胎起每名胎兒補助2萬元，也另提供0至6歲子女每年3000元的育兒補助，讓員工無後顧之憂；在親屬喪假條款部分，針對父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者給予喪假12天，大幅優於法定8天規範。

(中時 )