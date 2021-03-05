受制2月農曆假期工作天數干擾，台塑四寶2月營收均較1月下滑，月減2～14％，惟受惠今年塑化報價漲幅表現明顯優於去年同期，頻創新高，台塑四寶2月合計營收交出9.5％年成長表現。其中，台塑（1301）、南亞（1303）及台化（1326）2月營收較去年同期大幅躍進20～30％，南亞更創實施IFRSs合併營收以來，同期最高紀錄；台塑化（6505）即使還有歲修因素干擾，2月營收也僅年減9％。台塑透露，在塑化行情價量活絡升溫下，第一季本業獲利可望衝高，改寫新高紀錄。

台塑2月因麥寮HDPE廠歲修及林園HDPE廠檢修，加上適逢農曆春節長假（2/10~2/16），出貨天數較少，且部分訂單延至3月出貨，2月營收163.67億元、月減14.8％。不過，今年受全球海運費因缺櫃而大漲，造成石化產品供需區域性不平衡，推升價格，且美國德州石化重鎮遭暴風雪侵襲、全球石化同業故障頻傳，供給量大幅降低，加上2月乙、丙烯現貨平均價格分別比去年同期上漲22.2％及27.7％，推升PVC、PE、EVA及AE等產品價格比去年同期上漲22~45％，搭配量能推進，2月營收年成長28.3％。

南亞表示，2月營收減幅小於1月的預期，主要是雖有春節假期因素，但大陸在地過年政策使上下游產業停休日減少、年後快速開工，加上市場需求旺盛、油價上漲推升產品售價，而德州嚴寒氣候衝擊產業供給，導致原料及產品價格進一步攀升，各項產品營收及獲利良好，進一步支撐2月營收較去年同期成長29.96％。

台化受農曆春節影響，2月營收252.26億元、月減5.7％，但除台灣ABS因提前接單致平均售價走跌外，其餘石化塑膠產品受國際油價上漲、美國德州暴風雪事故影響及年後復工下游廠商回補庫存，支撐價格上揚。伴隨下游需求暢旺，客戶回補庫存意願高，2月營收年增20％，其中量差增加14.9億元，售價差增加27.1億元。

台化指出，大陸內需復甦及歐美訂單回流，影響市場需求增加，加上美國德州冰風暴事件進一步推升丙酮、SM、ABS、PS、PP、PC、HAC行情，惟PX、PTA、苯酚因市場新產能陸續開出影響，價格仍低於去年同期。

台塑化2月雖面臨年假、煉油歲休干擾，但因杜拜原油月漲6.1美元/桶，2月油品產品平均售價比1月增加4.5美元/桶，加上烯烴事業全產品平均售價月增13美元/噸，並較去年同期增加87美元/噸，2月營收413.73億元，僅月減2％，年減9.4％。

(工商 )