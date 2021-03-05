高雄市政府提報的「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫」綜合規劃（第二A階段）暨可行性研究報告修正報告」，正式獲得行政院核定，此一延伸線計畫為行政院前瞻基礎建設項目之一，完工通車後，可提供南科高雄園區等產業園區便利及完善的整體公共運輸路網，對帶動北高雄地區發展有其指標性意義。

高雄捷運局長吳義隆5日表示，中央3月4日核定計畫的起點，銜接第一階段的岡山車站（RK1），行經岡山農工（RK2）、本洲產業園區（RK3）、高雄科學園區（RK4）、以及高苑科技大學（RK5），並止於路竹市區南端（RK6），全長約7.84公里，共設置5座車站。總工程經費加計台鐵岡山車站跨站天橋後約為199.32億元。

吳義隆指出，岡山路竹延伸線（第二A階段）計畫路線，銜接第一階段路段，有關水電環控、系統機電、號誌及車輛等部分必須相互整合，因此，推動岡山路竹延伸線第二階段有其必要性。

高雄捷運與都市發展專案小組表示，此一捷運建設將串連沿線高科技產業，帶動北高雄整體發展，並服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾，以及沿線各大科技產業園區7.5萬就業進駐人口，包含路竹科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、以及南區環保科技園區等數千億產值的各大產業園區。

專案小組指出，透過岡山路竹延伸線案等重大交通建設的推動，可使大高雄朝向便捷多元的大眾運具發展，並據以發揮既有雄厚的工業產業實力，打造北高雄友善宜居環境、以及發展成為南台灣高科技廊帶。

(工商 )