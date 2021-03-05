智邦科技2月營收36.32億元 創歷年同期新高 15:192021/03/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智邦科技（2345）5日公佈內部自行結算之2月份合併營收因工作天數減少，單月營收僅36.32億元，較上月的43.76億元，下滑17％，惟仍較去年同期的33.98億元增加約6.9％，順利拿下歷年同期新高，累計前2月營收為80.08億元，較去年同期的70.73億元增加約13.22％。 智伸科2月營收6.75億 創同期新高 《電機股》氣立2月營收年增翻倍 續創同期新高 (工商 ) #智邦科技 #月營收 #較去年同期 #創歷年同期新高 #公佈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞光2月營收13.86億 大增8成 04:102021/03/05 證券．權證 《電腦設備》勤誠2月營收年增36.8％ 同期新高 16:492021/03/05 財經 《光電股》2月營收年增近7成 華興今年拚轉盈 12:342021/03/05 財經 世豐2月營收 創高 04:102021/03/05 證券．權證 《經濟》疫情助攻 去年文教育樂用品零售營收創8年新高 10:352021/03/05 財經 《電腦設備》佳世達2月營收創同期高 Q1不淡 08:362021/03/05 財經 佳世達2月營收 續創同期高 04:102021/03/05 證券．權證 《半導體》十銓2月營收年增4成 看好DRAM旺整年 15:582021/03/05 財經 NB火熱 群光2月營收同期高 04:102021/03/05 產業．科技 氣立自結2月營收1.23億元 創同期新高 15:232021/03/05 財經 博通上季營收、獲利優於預期 10:082021/03/05 財經 財經熱門新聞 等不及台積電 3大車廠捧錢向晶圓老三求救 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 美巨頭慘輸台積血淋淋教訓 揭老美狂燒錢救晶片下場 - 財經 台積電暗藏未爆彈 內行人驚揭這致命原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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