智邦科技（2345）5日公佈內部自行結算之2月份合併營收因工作天數減少，單月營收僅36.32億元，較上月的43.76億元，下滑17％，惟仍較去年同期的33.98億元增加約6.9％，順利拿下歷年同期新高，累計前2月營收為80.08億元，較去年同期的70.73億元增加約13.22％。

(工商 )