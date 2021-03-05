研華（2395）5日舉行董事會，公布2020年合併財務報表，合併營收511億元，年減6％，營業毛利204億元，毛利率39.9％，合併稅後淨利72.5億元，年衰退1.4％，每股稅後盈餘（EPS）9.40元。

研華表示，2020年全年美元表達營收17.3億美元，較去年同期下滑1.2％。主要事業群中，工業物聯網事業群（IIoT）仍維持成長力道，營收年成長4％；嵌入式運算核心事業群（EIoT）與智能服務事業群（SIoT）營收衰退7％及1％，而物聯雲事業群（Cloud-IoT Group）受到專案客戶要求延遲出貨影響，營收年減15％。

若以區域而言，中國，韓國與新興市場營收成長3％，9％與4％，表現相對強勁，而北美、歐洲市場與日本市場，分別衰退2％，7％與21％，主要受疫情干擾所致。

研華總經理陳清熙表示，2020年營運衰退受到新冠疫情的持續性影響，導致接單情況從去年第2季至8月表現不佳，不過，從9月開始至年底已逐步轉強，預估2021年能恢復雙位數成長動能。

展望2021年，陳清熙指出，市場料況供應時間拉長，少數IC也有缺貨現象，供應鏈的彈性將是今年營運關注焦點，於此同時，產品線優化及Edge Computing於AI、5G的投入也是營運重點。

研華預定10日召開法說會，針對去年營運成果及今年展望將有進一步說明。

(工商 )