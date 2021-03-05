一年一度的公司負責人及主要股東申報已開始，經濟部商業司提醒公司於期限內上網至「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」申報「董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超過10%股東」的相關資訊。經濟部也提醒，即便是停業的公司，也都必須要完成申報。

依據公司法第22條之1規定，公司應每年定期將董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過10％之股東資訊申報至指定之資訊平台。申報期間為每年3月1日至31日為止，公司可透過電腦、平板或手機在線上完成。曾申報過的公司，直接用自行設定之帳號密碼登入「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」後，進入年度申報畫面先按「匯入前次申報資料」，並檢視匯入資料無誤後直接點選「確認申報」即可完成申報。

經濟部特別提醒，除解散或被廢止外，所有公司都要申報。有公司認為停業不必申報，這是錯誤觀念！若公司無意繼續經營，可至所屬登記機關辦理解散登記。

申報期限至3月31日，請未申報的公司儘速申報。如有疑問，經濟部提供包括網路（「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」首頁）或電話（客服專線4121166），由專人提供公司申報教學服務。

按公司法第22條之1規定，未申報或申報不實者，如未於期限內改正，代表公司之董事將被處以罰鍰，罰鍰金額為新台幣5萬元以上5百萬元以下，請公司於3月底前完成申報作業，以免受罰。

(工商 )