美國聯準會主席鮑爾談話，卻未能穩住投資人的心，10年期美國公債殖利率飆升至1.55%以上，華爾街股市承壓，美東時間周四收盤，美股重挫。台股也難脫身，台積電(2330)開盤摜破600元，拖累大盤開跌146.83點，報15759.58點，最低下探至15636.43點，隨後在鴻海(2317)、大立光(3008)及中小型股相挺之下，台股於午盤短暫翻紅，重返15800點關卡之上，最高觸及15934.43點，終場仍下跌51.18點或0.32%，收15855.23點，未能站回月線，成交量為3033.02億元。本周下跌98.57點或0.62%，周K連2黑。

今日外資(不含外資自營商)賣超263.5219億元，投信買超16.6717億元，自營商賣超30.5297億元，三大法人賣超277.37億元。其中，外資連2日賣超，共提款788.67億元，本月來累計賣超715.43億元。

觀察大盤，生醫股匯聚多頭人氣，生技醫療收漲1.92%，居類股漲幅之冠；化學生醫收漲0.7%，緊追在後；橡膠收漲0.53%，漲幅位居第三；其餘依序為其他股收漲0.43%、通信網路收漲0.26%、紡織股收漲0.24%、其他電子收漲0.23%、金融股收漲0.09%。玻璃、造紙股走勢虎頭蛇尾，分別收跌2.06%、1.27%，又以玻璃股跌幅最深。電子權值股多走疲，台積電ADR收跌5.94%，台積電開跌13元、報588元，最低摔至584元，尾盤跌幅收斂，收在平盤價601元。聯電ADR下挫7.39%，聯電(2303)收跌4.08%、報47.05元。聯發科(2454)收跌1.56%、報883元。反觀大立光與先進光(3362)，因侵害營業祕密案達成和解，大立光盤中翻紅，惟不敵空頭又翻黑，收跌0.44%、報3360元；上櫃光電股的先進光則漲停鎖死至收盤，收42.15元。鴻海2月營收年增84.81%，前2月營收年增55%，雙創同期新高；公司亦樂看Q1營收年增逾15%。鴻海營收亮眼及車電產業夯，帶動其股價收漲0.44%、抗跌大盤。鴻家軍拍手叫好，乙盛-KY(5243)收漲3.97%、GIS-KY (6456)收漲3.56%、廣宇(2328)收漲1.16%。

金融指標股國泰金(2882)收漲0.47%、富邦金(2881)收漲0.4%、兆豐金(2886)收漲0.34%，成功激勵金融股翻紅。生醫股「漲」聲響起！晶碩(6491)2月營收3.09億元、年增逾3成；訂單能見度高，Q1營收、全年獲利看俏，股價聞訊漲停，收307元；泰福-KY(6541)同樣亮燈漲停，收66元。其餘如懷特(4108)收漲7.12%、國光生(4141)收漲4.83%、和康生(1783)收漲3.41%；亞諾法(4133)、麗豐-KY(4137)均收漲逾2%；寶齡富錦(1760)、神隆(1789)、美時(1795)均收漲逾1%。題材股方面，車電產業夯，大同(2371)收漲0.89%、精英(2331)收漲1.15%。

台經院今公布1月製造業景氣燈號，轉為揚升的黃紅燈，逾10年首見。今日台股震盪、開低走高，車電、光學及鴻家軍充分展現抗跌力道。技術面部分，5日RSI為37.22，10日RSI為46.29；9日K值為27.78，9日D值為41.45；20日乖離率為-0.66。展望後市，群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，外資操作自3月起趨於保守，故短線不應看多，應觀望至收復月線。日盛投顧則建議，選股上可留意NB設備、鋼鐵、塑化、原物料族群及高殖利率股。

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