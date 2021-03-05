美國國會預算辦公室（CBO）周四發布最新的長期預算預測報告，由於赤字增加，以及利率終將升高，美國聯邦債務負擔估將在未來30年內增加一倍，到2051年將達到其經濟產值的202%。

CBO在預測報告中指出，基於龐大的新冠肺炎疫情支出，聯邦債務將在2021年達到國內生產毛額（GDP）的102%。該支出將在未來十年內逐漸去化，使年度赤字佔GDP比例從2021年的10.3%，縮小到在2022～2031年間的平均為4.4%。

但基於目前制定的法律，在2032年至2041年期間，美國年度赤字占GDP比例將升高到平均為7.9%，在2042年至2051年期間進一步擴大至11.5%。

這些預測不包括拜登總統提出的1.9兆美元新冠紓困振興方案可能造成的任何影響，也不包括他計畫在基礎設施、教育和研發上進行的投資。

根據CBO的分析，未來幾十年美國債務積累的一個主要因素，是基於隨著經濟從疫情中復甦，利率將從歷史低點回升的假設。CBO預估從2021年到2025年，美國10年期公債殖利率平均為1.6%，從2026年至2031年將升高至3.0%，到2051年將達到4.9%。

基於對美國經濟復甦的樂觀情緒，以及對通膨未來可能走升的擔憂，近幾周來美國10年期公債殖利率已經上揚。由於聯準會主席鮑爾發表的談話未能安撫投資人對債息與利率持續攀升的擔憂，周四美國10年期公債殖利率升至1.55%，而在過去一年的大部分時間裡，該債息都遠低於1%。

CBO的最新分析指出，利率走高將導致年度赤字與債務占GDP比例雙雙擴大，由於債務已經很高，即使利率適度上揚，也會導致利息成本大幅增加。

(時報資訊)