強固型電腦廠神基(3005)二月份自結合併營收為新台幣18.86億元，較去年同期的14.62億元成長28.96%。累計營收方面，一月至二月份為止，累計合併營收為新台幣44.67億元，較去年同期的34.41億元成長29.83%。

神基2020年三大核心業務中，僅汽車零件業務衰退，其餘強固電腦跟複合材料業務都成長，其中強固電腦有個位數百分比成長，北美軍警採購強固電腦及車載電腦需求成長，使得資訊電腦類產品線營收占比達46%，是神基營收占比最高的事業群，其次複合材料事業2020年也有逼近2成年增率，原因是筆電跟遊戲機買氣太旺，讓機殼業務大幅成長。

展望今年，汽車零件業務也受惠電動車（含油電混合車）搭載ADAS（自動駕駛輔助系統）趨勢明確，全年汽車零件銷售可望鹹魚翻身，樂觀看待18%年成長率，隨三大事業營運翻正，神基全年業績將挑戰300億元大關。

至於神基是否加入鴻海MIH電動車開放平台？神基認為，現在的客戶供應鏈本來已自成一套系統，車廠會不會再搞一套新供應鏈跟既有供應鏈競爭？似乎沒有必要，但樂觀期許台灣以聯盟方式發展汽車零件業務。

神基董事長黃明漢重視細節，在市場競爭壓力下，坦言個人負面情緒管理能力佳。神基在企業永續經營、氣侯環保及公安人權等關鍵性的問題，也相當重視。明年神基將進行董監改選。

(時報資訊)