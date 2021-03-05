國民黨「割萊委」行動第一階段劍指台灣基進立委陳柏惟，罷免總部2月8日已將第一階段連署書送進中選會。中選會今(5日)表示，陳柏惟罷免案一階段連署已審核過關，並通知罷免領銜人領取連署人名冊格式，罷免案即將邁入二階段連署。

中選會表示，有關楊文元先生提議罷免台中市第2選舉區立法委員陳柏惟一案，前經依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，依該會2月25日函復中選會之查對結果，符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數。

因此中選會指出，該會已依法於3月3日函請領銜人楊文元於文到次日起10日內，攜帶其國民身分證、印章至中選會領取陳柏惟罷免案連署人名冊格式，並於60日內徵求連署，未於期限內領取連署人名冊格式者，則視為放棄提議。

依照選罷法的規定，罷免立委第一階段需要原選舉區選舉人總數百分之一以上提議，人數達標審核通過後，第二階段連署人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，如也達標並審核通過，罷免案即予以成立，並將於成立後二十日起至六十日內投票。依照陳柏惟所處的台中第二立委選區人口數，第一階段需要2912份提議書，第二階段則需要29113份連署書。

而罷免案投票結果，倘若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，換算同意票至少需要72781萬票。

面對罷免聲浪，陳柏惟曾稱選民服務4900多場，團隊表現在國會絕對是立院前10名，更以過去拍電影經驗比喻，在拍的時候根本不知道票房會怎樣，拍完後票房不錯，大家都希望有續集，但一定有人眼紅，認為菜鳥憑甚麼拿到好票房，對他而言，這些人本來就不支持他，為什麼要聽這些人的意見，他保證會讓反對他的人非常失望。

陳柏惟爭議事件懶人包

(中時新聞網)