行政院4日正式核定高市府所報「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫」綜合規劃（第二A階段）暨可行性研究報告修正報告」，將岡山路竹延伸線計畫納入行政院前瞻基礎建設。該路線通車，後可提供南科高雄園區等產業園區公共運輸路網，帶動北高雄發展。

捷運局局長吳義隆表示，本次中央核定計畫的起點銜接第一階段的岡山車站(RK1)，行經岡山農工(RK2)、本洲產業園區(RK3)、高雄科學園區(RK4)、高苑科技大學(RK5)，本階段路線止於路竹市區南端(RK6)，全長約7.84公里，共設置5座車站。總工程經費加計臺鐵岡山車站跨站天橋後約為199.32億元。

吳義隆強調，岡山路竹延伸線（第二A階段）計畫路線銜接第一階段路段，有關水電環控、系統機電、號誌及車輛等部分必須相互整合，因此推動岡山路竹延伸線第二階段有其必要性。感謝行政院支持並核定綜合規劃(第二A階段)計畫，後續市府將儘速提報基本設計送工程會審議核可後辦理工程發包作業，可望於今年12月底前動工興建，同時持續推動第二B階段，讓捷運建設往湖內邁進。

市府捷運與都市發展專案小組表示，本案為行政院「前瞻基礎建設計畫」之軌道建設項目之一，捷運建設將串連沿線高科技產業，帶動北高雄整體發展，並服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾，以及沿線各大科技產業園區7.5萬就業進駐人口，包含路竹科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等數千億產值之各大產業園區。透過岡山路竹延伸線案等重大交通建設的推動，可使大高雄朝向便捷多元的大眾運具發展，並據以發揮既有雄厚的工業產業實力，打造北高雄友善宜居環境及發展成為南台灣高科技廊帶。

(中時 )