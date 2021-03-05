一名男大生分享自己努力打工存錢，當同學們都在吃喝玩樂時，他都忍住將錢存下來，幾年下來好不容易累積到80萬元，但看了房價、車價他卻覺得這些錢根本不算什麼，引發網友討論，不少人鼓勵他這樣很棒了，繼續下去用錢滾錢，但其中一名網友竟狠嗆他說：「100萬以上叫存款，100萬以內叫餘額。看了我的帳戶，你那只是手續費。」

一名男網友在Dcard上分享，他今年23歲，很幸運出生在小康家庭裡面，所以沒有學貸的壓力，但他仍舊非常努力地打工存錢，當大學同學們當月光族，將所有的錢都用在玩樂與購物上面時，他都只能默默羨慕對方，一邊將錢都存在銀行裡面。

男網友表示，他起初努力打工賺錢，只是不希望未來的生活缺錢，因此存了緊急備用金、定期儲蓄與可動用資產後，也開始學習投資基金和股票，林林總總加起來也已經有80多萬元，他卻沒有感覺到開心。

男網友指出，隨便看看一台車就要70萬元、房子也要1000多萬元，千辛萬苦存下來的80萬元根本微不足道，讓他偶爾也會萌生出放棄的念頭，也很好奇會不會有人與他抱有相同的想法呢？

貼文引起網友們討論，「會羨慕及時行樂的人，但不想老了沒錢沒體力還要辛苦的工作，就又默默把錢存起來了」、「錢是要拿來變成你喜歡的樣子的，不然就只是數字而已」、「以一個快奔三的人來說很羨慕，以前都把錢拿去玩樂，買了一堆不該買的東西，現在定存才只有40萬」、「你已經很勝利了好嗎？80萬再繼續錢滾錢。］

不過也有網友認為80萬真的不多，「100萬以上叫存款，100萬以內叫餘額。看了看我的存款，這只能叫手續費」、「等你存到每年股利100萬再來發文啦！存80算什麼，還早」。

(中時新聞網)