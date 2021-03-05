前陸委會主委、外交部政務次長夏立言，5日前進僑泰高中，以兩岸關係議題發表演說，同學們獲益匪淺。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

台中市教育局「大使帶你遊世界」講座，5日來到僑泰高中，前陸委會主委、外交部政務次長夏立言以兩岸關係議題發表演說，並分享駐外經歷，與現場師生互動熱烈，活動除擴大學生國際視野，也培養學生「接軌亞太、放眼全世界」的意識，成為具有開闊胸襟的世界公民。

夏立言以自身派駐國外的經驗，對僑泰同學詳細介紹國際之間交往的法則，以及外交人員，派駐在外的實質工作內容。也以時事議題切入，用深入淺出的方式，談國際關係對於政治、經濟乃至國民日常生活的影響。對於兩岸目前的情況，他則指出，當雙方尤歧見時，更應著眼於彼此的互信，才有利雙方對話的開展。

僑泰高中同學游謹綾表示，聽過大使演講後，了解到台灣許多國際上面臨的問題，實際上是圍繞著兩岸關係在打轉，必須充分認識兩岸之間的關係，並以負責任的態度經營，是當今台灣公民重要的課題。吳珮漩則表示，對於外交人員的臨場應變能力與高抗壓性感到印象深刻，尤其是面對兩岸關係時，更需展現出智慧與高度。

僑泰高中校長溫順德表示，感謝台中市教育局舉辦「大使帶你遊世界」講座，讓退休大使進入高中校園，分享駐外經歷與英文學習經驗，增進同學們的國際視野，培養全球公民意識，是非常有意義的活動。此次夏大使以「兩岸關係」為主軸，深入剖析兩岸政策的演變，不僅攸關兩岸雙方利益，還牽涉到亞太地區的情勢，甚至美中兩大強權的戰略布局與全球安全，讓同學們深切體認兩岸關係的重要性，是一堂最好的公民教育課程。

(中時 )