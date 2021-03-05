緬甸軍事政變迄今已逾1個月，該國的緊張情勢與血腥程度，卻與日俱增。據《每日郵報》4日報導，面對民眾走上街頭抗議軍方政變舉措，緬甸軍方不但無視聯合國譴責暴力鎮壓，甚至更大幅升級對抗議者的暴力活動。根據多段曝光影片顯示，緬甸軍方直接在街頭近距離射殺抗議者，連為抗議者急救的醫療人員也不放過，當街痛打一頓；甚至，更有軍人拍攝影片上傳，直接放話「看到人就殺」。緬甸街頭宛若刑場。

報導指出，隨著軍方血腥鎮壓抗議活動、試圖消滅異議者，單日遭軍方射殺者便高達38人，堪稱最血腥一日。示威者4日陸續重返街頭、哀悼遇難者，瓦城上空卻出現5架戰機低空盤旋、大秀肌肉，讓人不寒而慄

根據推特上影片顯示，1名親民主抗議者被軍方從建築物趕出，隨後為身後的軍人近距離射殺、倒臥街頭，軍方直接將遺體當街拖走。另一段影片則披露，鎮壓者連醫護人員都不放過。3名已將雙手置於後頸且蹲坐於地的醫療人員，遭警方狠狠地以步槍與拳腳毆打。

醫療人員慘遭警方毆打。

此外，1名軍人更拍攝影片上傳TikTok。其持著步槍瞄準鏡頭，並放話「我會對你開槍，我已上膛實彈。今晚我會巡邏整個城市，看到人就殺。如果想當烈士，我成全你」。TikTok已宣布立刻刪除所有煽動暴力與假訊息的帖子，而臉書也禁止所有跟緬甸軍方有關的頁面。

聯合國人權事務委員會表示，是時候解除軍方對緬甸民主的枷鎖了。聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）表示，相關影片讓人非常不安。軍警毆打自願醫療人員，但這些人卻手無寸鐵。

她表示，每天會接到緬甸人民寄來的電子郵件多達2,000封，內容呼籲國際社會盡快採取行動拯救他們。柏其納呼籲聯合國對緬甸軍方採取強有力的制裁

《每日郵報》指出，自2月1日軍方政變以來，迄今已有50多人死亡；其中，38人死於3日，堪稱最血腥一日。罹難者當中，還包括5名孩童，另有500人遭拘禁。

文章來源： Executed in the street: Pro-democracy protester is shot dead at point-blank range by Myanmar riot police as it emerges soldiers are posting threatening videos on TikTok warning: 'I'll shoot whoever I see'

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(中時新聞網)

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