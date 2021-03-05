鮑爾鴿派言論未能拯救債市，美債收益率盤中繼續飆升。鮑爾「袖手旁觀」的態度，也讓所有人都盯著美債今天會不會創紀錄。在鮑威爾講話期間，10年期美債殖利率短線拉升逾8個基點刷新日高，升破1.50%，他講話結束後繼續上行，美股盤後甚至衝上1.56%。

美國國債回購市場正在上演瘋狂的一幕：10年期國債回購利率週三暴跌至從未出現的歷史最低水平-4%，遠低於-3%—0%的正常區間。

對於目前極端的市場狀況，Curvature回購專家Scott Skyrm分析認為，只有當市場中出現大規模空頭，市場流動性枯竭，才會出現回購利率低於-4%這種極端的狀況。

Skyrm解釋稱，在美國國債市場，如果投資者未能將債券按時交割給對手，就會被收取高額的違約金，具體相當於低於聯邦基金目標區間下限300個基點（回購利率-3%）。回購利率達到-4%這一反常現象表明，市場可能存在巨大的國債空頭頭寸：大量的空頭平倉導致債券需求遠超供應水平，最終將回購利率拉低至創紀錄低位。事實上，過去10年美債市場中從未出現過如此大規模的空頭交易。

值得注意的，在上週美國國債劇烈動盪之際，10年期國債回購利率表現穩定。上週10年期國債市場中幾乎沒有空頭頭寸——這就是為什麼在上週四的7年期國債拍賣後，出現的大規模止損清算最多隻是多頭的回吐。

但在那之後，大規模空頭資金湧入市場，並將回購利率推至創紀錄低水平。

市場分析認為，大量國債空頭頭寸的積累可能意味着，美國國債市場的失衡不僅僅是因為交易者預期通膨將上行，市場結構本身也存在巨大的問題，如果不加以制止，可能導致災難性的後果。

聯準會高層已經關注到市場的變化。被視作鮑爾「接班人」的聯準會副主席Lael Brainard週二表示，聯準會目前正在「關注」這一問題：我正在密切關注市場動向——上週的一些市場動向和變化的速度已經引起了我的注意。我目前擔心的是，如果金融環境出現無序狀況或持續收緊，可能會減緩我們實現目標的進程。

不過聯準會主席鮑爾在隔夜的一個線上訪談中的發言，未顯示他很擔心通膨，沒有釋放採取「扭轉操作」（Operation Twist）等可能行動的信號，這與市場預期相差甚遠，無法平抑金融市場的動盪。他的發言是：「近期債市波動『引起了我的注意』。在條件沒滿足之前，聯準會不會加息，將在縮減QE之前也會進行很好的溝通。並再次強調，聯準會會對今年通膨走高有耐心，如果通膨率不能更持久地上升，並且沒有重新恢復充分就業狀態，聯準會不可能加息。」這句等於是對市場釋放：債券，你們可以隨便賣。

有市場分析認為，雖然部分民主黨人反對，在回購市場陷入動盪之際，聯準會最終可能不得不採取行動，延長SLR（supplementary leverage ratio）就是可能的選項之一。

SLR是08年金融危機後重新修改的資本規定的一部分，旨在阻止華爾街大型銀行過度冒險。次貸危機之前，銀行各種資本充足率指標的弊端在於，會把資產賦予不同的風險權重進行加權。但由於銀行可以通過金融工具來隱藏風險資產，所以可以逃避監管。最終監管改革將所有資產風險權重設為一致，這就是針對大銀行的SLR指標。

疫情爆發之後，聯準會貨幣寬鬆下，銀行準備金大幅上升。對整個銀行系統來説，準備金規模是由聯準會決定的，並不能轉移至他處，那銀行只好縮減信貸、債券等資產，銀行的經紀交易子公司也不再充當做市商以及提供回購融資服務，這顯然不利於金融體系的運作、經濟的恢復。於是監管部門便放鬆了SLR，將準備金及國債排除在SLR指標之外。

截至去年底，包括摩根大通、美國銀行、花旗集團等大型銀行，所持有的吸收損失資本相對總資產的比例皆遠高於SLR規定的至少5%。

有市場分析指出，目前市場已經開始定價SLR的收緊，這也是近期美債殖利率快速上升的原因之一。聯準會的行動可能迫在眉睫。

(中時新聞網)