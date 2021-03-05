近期受美債殖利率風波影響，台美科技股大多拉回，大盤呈現震盪行情，但經濟復甦前景樂觀、資金持續寬鬆環境，殖利率風波應是短期影響，近期美股四大指數連續收黑，台股也遭重挫跌破月線，波動風險仍不可輕忽，以追漲抗跌的股債平衡策略因應，機動布局於美股、台股及亞債，將有利兼顧下檔風險與收益機會。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，科技類股自去年10月開始飆漲，截至年前有高達40％漲幅，但因股市價位偏高，只要稍有利空消息如殖利率飆升、疫情惡化等，股市震盪便會加劇。建議想避免投資組合波動過大，又想參與上漲行情，可採用平衡式策略因應，震盪期間可逢低布局產業前景佳的半導體、IC、電動車族群，並搭配具備品質穩健、收益率高，且與全球主要股市連動度低等三大優勢的亞洲投資級債，雙軌策略並行，既抗波動又顧收益。

國際情勢方面，周鉦凱認為，拜登政府推出的1.9兆美元紓困方案，已送交參議院等待下周表決，預期本周先通過「限縮1,400美元紓困金發放門檻」計畫，讓個人及家庭可先獲得紓困補助。疫苗方面的美國嬌生疫苗已獲得FDA緊急使用權，成為美國第三款獲准疫苗，顯示國際疫情、經濟皆逐漸回歸正常，有助推升股債市長線展望。

展望後市，周鉦凱表示，近期美、台股將處輪動格局，預期短線將由科技股輪動至傳產類股，如風電、太陽能等有政策支撐的新能源產業，長線看好記憶體、IC、車用電子等產能滿載之產業。國內外資金仍充沛，可持續關注美國財政刺激政策，及留意國際疫情變化，逢低仍可加碼布局電子、傳產相關類股，並搭配亞洲投資級債與公債，有效降低投組波動風險以因應震盪行情。

(工商 )