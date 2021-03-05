近來名人童話婚姻崩解，有人點名看好韓國歌手Rain和第一美女金泰希的婚姻，兩人2017年結婚，如今育有兩女。Rain戀愛時、新婚初期都對家事極其低調，近來終於「解封」談婚姻，出道19年的他，最近在節目中拋出震撼彈，坦言考慮過為了家人引退，但被其他來賓勸打消念頭：「你要繼續工作，家人才會幸福」。

38歲Rain四年前迎娶大他2歲的金泰希，同年10月兩人就迎來蜜月寶寶，夫妻倆立刻晉升為人父、人母，外界好奇女兒長得像誰，他曾開心說是像媽媽，「有雙眼皮」。最近他上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露當年從兩人世界瞬間變成一家三口其實有點不適應，蜜月期只持續了9個月，「要是新婚期可以再長一點就好」，也打趣說在外他是唱跳歌手，「回到家要先幫忙撿小孩散落的玩具」，霸氣程度秒歸零。

Rain最近上《秀美山莊》自曝有引退打算。（圖／翻攝自秒拍）

Rain當年跟金泰希結婚，媒體估計兩人身家合計至少共14億台幣，但最後僅花了10萬多元辦好婚禮，不鋪張的作風引來網友一片好感。先前他曾透露夫妻倆理財的法則，說兩人早有默契不會管對方的財務，家庭開銷方面由Rain承擔，太太的財產則由金泰希母親幫忙管理，讓Rain沒有後顧之憂，並讚丈母娘細心聰慧。

最近Rain將重心放在打造的新人男團Ciipher，近日他帶著子弟兵參加KBS綜藝節目《秀美山莊》，錄影時Rain脫口表示工作佔據他生活太多時間，所以他正考慮幾年後退出，「想過著只為了家人的生活」，金秀美則勸告要好好工作才能給家人幸福，「你有無限的才華，但如果你現在就開始預訂引退的日子，會出現問題，你必須繼續創作或培育新人後輩」。

節目中，眾人好奇Rain的真實婚姻生活為何？Rain說跟金泰希很契合，結婚至今從來沒吵過架，朴明秀又問：「跟全韓國最美的女人住在一起是什麼感覺？」Rain甜笑說：「一直都很感恩，太幸福了」。

(中時新聞網)