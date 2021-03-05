美(吉吉)(8466)2月合併營收達1.58億元，雖然2月適逢農曆春節假期工作天數較少，受惠訂單出貨動能逐步回升，加上去年同期比較基期較低，使2月營收較去年同期的0.68億元大幅增加132.89％。前2月合併營收達4.2億元，較去年同期成長23.84％。

美(吉吉)表示，第一季向為傳統出貨淡季，目前整體訂單營收認列雖仍持續受航運缺櫃影響而有遞延之情況，但觀察整體客戶下單需求持續受惠居家裝修風潮、商辦案源改裝需求拉升而同步轉強，尤其集團持續投入新款LVT、SPC石塑地磚面料花色研發，推出更具豐富多元花色系列、符合環保法規需求、以及施工安裝便利等設計面向，並陸續規畫自去年第四季及今年第一季接續有新品上市計畫，皆係創造外銷代工客戶、以及自有品牌經銷客戶對於新款LVT、SPC石塑地磚下單力道，有助於挹注整體營運保持良好動能。

展望2021年第一季，美(吉吉)-KY看好旗下雙業務營運動能回歸成長軌道，目前整體接單動能已重回過往表現，隨著遞延訂單逐步認列，以及目前集團針對外銷代工、自有品牌等客戶已談訂產品漲價，整體效益有望逐步顯現並中和原物料、匯率波動的影響。

(時報資訊)