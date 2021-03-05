工業電腦大廠研華(2395)2020年第四季本業營運表現符合預期，歸屬母公司稅後淨利17.04億元、每股盈餘（EPS）2.21元，仍創同期次高。累計全年合併營收511.19億元、年減5.59％，歸屬母公司稅後淨利72.47億元、僅年減1.4％，雙創歷史次高，每股盈餘9.4元。

研華去年第四季合併營收127.79億元，季減2.07％、年減5.24％，仍創同期次高。毛利率39.46％，低於第三季39.79％、優於去年同期39.06％，營益率17.82％，優於第三季17.35％、低於去年同期17.97％，表現均符合公司預期。

研華去年第四季本業營運表現符合預期，惟受新台幣匯率強升干擾，第四季業外較第三季明顯轉虧，使歸屬母公司稅後淨利17.04億元，季減12.21％、年減0.31％，仍創同期次高，每股盈餘2.21元。

累計研華去年合併營收511.19億元、年減5.59％，仍創歷史次高。毛利率39.9％、營益率17.68％，分創近4年及近13年高點。配合業外收益年增23.43％，歸屬母公司稅後淨利72.47億元、僅年減1.4％，亦創歷史次高，每股盈餘9.4元，低於前年追溯調整後的9.56元。

研華表示，去年以美元計價營收為17.3億美元、僅年減1.2％。觀察各區域營收概況，以中國大陸、韓國及新興市場分別成長3％、9％、4％較佳，北美、歐洲及日本市場則分別衰退2％、7％、21％。

若以各事業群營收概況來看，研華指出，去年以工業物聯網事業群（IIoT）成長4％最強，嵌入式運算核心事業群（EIoT）與智能服務事業群（SIoT）分別衰退衰退7％與1％。物聯雲事業群（CIoT）受專案客戶要求延遲出貨影響，營收衰退達15％。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，先前已指出新冠肺炎疫情對研華去年營運為持續性影響，去年4～8月接單情況表現不佳。不過，接單狀況自9月起至年底則逐步轉強，預估今年可望恢復雙位數成長動能。

展望今年營運，陳清熙指出，目前市場料況供應時間拉長，少數IC也有缺貨現象，供應鏈的彈性將為今年營運關注焦點。同時，產品線優化及邊緣運算在人工智慧（AI）、5G的投入亦為營運重點。

(時報資訊)