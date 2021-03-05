AMD超微半導體（NASDAQ：AMD）最新發表AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡，預計從2021年3月18日起透過AMD.com官網、零售商、電子零售商、AMD夥伴廠商包括華擎(3515)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、撼訊(6150)、藍寶科技、XFX販售，建議市場售價為479美元起。新款HP OMEN 25L與30L桌上型遊戲系統預計將於今年春季上市。

AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡，結合AMD RDNA 2遊戲架構、96MB高效能AMD Infinity Cache技術、12GB高速GDDR6記憶體、AMD Smart Access Memory等先進技術，滿足現代遊戲各方面持續攀升的要求。AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡藉由多項新功能在特定遊戲中帶來比前代顯示卡高達2倍的效能提升，並在特定電競遊戲中提供超過165 FPS的畫面更新率。預計將有超過40家系統製造商與OEM廠商推出搭載Radeon RX 6700 XT的高效能桌上型PC。HP預期將在今年春季更新旗下兩款桌上型遊戲系統HP OMEN 25L與30L，將搭載AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡以及AMD Ryzen 5000系列桌上型處理器。

HP遊戲平台負責人Judy Johnson表示，玩家一直尋求最新的尖端技術，藉以在最喜愛的遊戲中脫穎而出，享受沉浸式體驗。我們非常高興將新款AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡配備在OMEN 25L與30L桌上型電腦，帶領全球玩家展開冒險。

(時報資訊)