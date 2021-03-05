竹南警分局偵查隊幹員4日下午在新北市新店區逮獲吳嫌。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局5日詢後將吳嫌移送苗栗地檢署偵辦。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

專在北部4縣市行竊民宅的吳姓老慣竊，日前南下苗栗縣竹南鎮找朋友，見到一戶透天厝無人在家，竟一時手癢由後方攀爬上樓行竊得手，轄區竹南警分局獲報，組成專案全力緝查，鎖定吳嫌涉有重嫌後，赴新北市埋守緝查多日，4日下午順利在新店逮獲吳嫌，5日偵詢後移送苗栗地檢署偵辦。

據查，吳姓慣竊先前曾在新北市土城租屋藏匿，偷遍宜蘭、雙北、基隆等地民宅，多處轄區警方全力緝捕，但吳嫌狡猾異常，四處潛藏，因租處經常有警察上門查訪，房東不堪其擾下，索性停租給吳嫌，免去困擾。

日前，竹南鎮一棟透天厝，遭不明竊賊侵入行竊得手，消息傳出後造成當地居民人心惶惶，苗栗縣警局長周煥興上任後，強力要求各分局將住宅竊案視同重大刑案全力偵破，竹南警分局長林永勝指示偵查隊長詹國政率員積極查辦。

因案發現場附近無監視器，且犯嫌狡猾，刻意配戴帽子及口罩犯案並製造多處斷點，所幸在專案小組連日來抽絲剝繭下，利用各種科技設備、現場鑑識及訪查附近民眾，終於掌握吳嫌身分。

專案人員查知吳嫌多在新北市出沒，於是北上埋守多日，直到4日下午，終於在新北市新店區發現吳嫌蹤影，順利逮捕帶回偵詢。

據悉，吳嫌是日前南下竹南訪友後，途經被害民宅發現無人在家，一時手癢，就由民宅後方攀爬入屋行竊得手，5日詢後，將吳嫌依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )