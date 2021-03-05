「帶給女兒幸福無憂的生活，是我工作最大的動力。」在永慶房屋服務近14年的詹士林溫柔地說。從大學時期，詹士林就在知名連鎖速食店打工，畢業後進入餐飲業工作，很快地他就發現餐飲業薪資調幅低，無法支撐未來結婚成家後的經濟需求，因此想轉職嘗試業務、挑戰高薪，爭取幸福人生，於是他決定加入永慶房屋。

「彈性工作八小時」讓經紀人兼顧家庭與工作

「能將工作時間縮短到8小時是我想都沒想過的事。」詹士林說：「十多年前剛進入永慶時，公司作業模式還是屬於高工時的傳統房仲作業模式，但起碼高工時換到不錯的收入，所以我長期都將9分心力放在工作，1分心力放在家庭生活。長期下來雖然收入豐厚，但與家人關係卻生疏了。」

為了讓經紀人擁有優良生活品質，沒想到公司不斷創新導入智慧作業系統轉型，近年更提倡「健康生活」的理念，鼓勵員工多運動，甚至每年定期舉辦籃球、羽球、壘球等大型運動賽事。同時還推出「彈性工作八小時」，提供經紀人彈性選擇9點、10點、或下午1點三種上班時段，自由規劃工作與休息時間，讓經紀人能兼顧家庭與工作。

在永慶親眼見證工時下降、效率不減反升的詹士林分享：「『彈性工作八小時』最棒的是讓我脫離隱形爸爸的困境。現在我只需將6分心力放在工作，其餘4分心力全放在家庭，有更多時間照顧孩子，帶全家人出遊，好好陪伴女兒的成長，更不需再煩惱親子關係疏離。」

彈性工作八小時讓詹士林(圖右)有許多機會參與女兒的學校活動，打造獨一無二的親子回憶。(圖/永慶房屋提供)

「永慶大聯盟」遊戲化工作平台 上班趣味多

工時下降效率提高的關鍵，就是永慶獨創的「永慶大聯盟」工作遊戲化系統！透過AI系統自動將工作轉化成個人任務，結合遊戲化工作平台與獎勵機制，讓經紀人工作就像「玩遊戲、解任務」一樣簡單、有趣，還能拿到專屬獎勵─永者幣。

「每天上班解任務、賺永者幣，讓我帶給家人更多幸福！」個性務實的詹士林開心笑說：「永慶給的永遠比你想像得更多。當經紀人完成『永慶大聯盟』平台指定個人任務、拿到永者幣後，可以到商城兌換好禮，包辦一家人吃喝玩樂生活所需，就等同於每天只要按時完成系統派發任務，公司就送你家電、3C產品、餐券、禮券、電影票等。」

「雖然我喜歡能與人接觸的服務業，但畢業後頭兩份餐飲工作經歷，讓我明白當付出與收穫不成正比時，不僅未來結婚成家後的經濟需求無法滿足，連五子登科夢都是一種奢望，因此我萌生轉職的想法。」詹士林回憶。在加入永慶房屋後，詹士林依循師父的指導，努力學習專業知識，果然在入門第1個月就成交了第1筆案件，有了成功的經驗，他越作越順利，並在第9個月時升上主任，之後詹士林也只花8個月就晉升襄理，更如他心中所願拿到高額獎金。

詹士林(圖後右一)努力打拼事業、照顧家庭之餘，也會抽空與同事們一起聚餐、凝聚感情。(圖/永慶房屋提供)

2020年業績成長四倍！ 《實價登錄3.0》與商圈耕耘是最大成功關鍵

在積極經營客戶關係外，服務即將屆滿14年的詹士林透漏：「《實價登錄3.0》與商圈耕耘是我2020年業績成長4倍的關鍵。」客戶眼中的詹士林是位「大樓達人」，他經營在地商圈10多年，除了對每一棟大樓及社區瞭若指掌，還能快速為客戶找到該商圈最適合的房子，且詹士林最短曾在一天內幫一位重量級客戶的女兒找到合適的物件作為嫁妝，助客戶女兒順利完成終身大事，讓客戶感謝不已。

詹士林謙虛表示：「了解商圈物件是我擅長的領域，但我能再次突破業績紀錄，還得感謝公司推出《實價登錄3.0》將成交行情完整揭露至門牌的服務，誠實提供完全透明的房價資訊，我不只成功獲得新客戶的信任，也加深舊客戶的信賴感，在兩者配合助攻下，我更創下最高月收入26萬。」

平均月收入超過10萬、每月業績早早達標的詹士林，月月參與店內聚餐、與同事凝聚感情，也享受現在優渥的生活，並預計在未來3年內換新房，給家人更舒適的生活空間。

服務近14年的詹士林(圖左二)不僅深獲客戶信賴，2020年的業績還成長4倍，創下最高月收入26萬。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)