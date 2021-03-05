陳柏惟罷免案第一階段審核今天通過門檻，刪Q總部表示，通過第一階段，代表他們跨出第一步，真正嚴峻的考驗是如何在未來60天內徵求超過門檻的29112份，預計目標希望能達到40000份，也預計於12日正式向中選會領取第二階段表格。

刪Q總部下午發表聲明指出，通過第一階段，僅是代表他們跨出了第一步，真正嚴峻的考驗是，如何在未來的60天內徵求到超過門檻的29112份，預計目標希望能達到40000份，因為過程中，一定還是會有資料填寫錯誤或填寫不清楚被剔除的。

刪Q總部指出，第二階段法定60天的時間內，包括整理造冊、複印、送件，所以未來他們一定會走上街頭，歡迎認同者來參與第二階段的連署，也歡迎加入罷免團隊。

刪Q總部強調，罷免的路途很漫長、很艱辛，甚至還要被反對者冷嘲熱諷、言語攻擊，也因次在志工招募上確實面臨到很大的困難，有勇氣參與的人十分有限，加上目前的志工夥伴們也都有自己的工作，都是利用空閒時間才能投入罷免行動，但不論能夠參與的程度如何，即便一個小時，都是一份可貴的力量。

刪Q總部指出，陳柏惟罷免案第一階段審核今天已通過門檻，預計12日上午10點正式向中選會領表。

(中時 )