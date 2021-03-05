台中市政府5日上午舉辦武德街建築物拆除工程開工儀式，市議員鄭功進向都發局長黃文彬希望市府加速完工。（馮惠宜攝）

攸關台中市大智路打通最後一哩路的武德街拓寬案終於在3月5日舉辦建築物拆遷開工典禮，從大智路貫穿大智北路再延伸到武德街，一路直達南京路，武德街也將改名為大智北路；對此，4日晚間才接到市府通知出席的市議員鄭功進痛批，明明武德街拓寬預算早在七年前就「編好編足」，市府去年九月風光為大智路打通，其實迄今此路段只能單行。

市政府5日上午舉辦武德街建築物拆除工程開工儀式，都發局長黃文彬與建設局長陳大田共同出席，黃文彬說，武德街拓寬討論了5年，市府積極與所有權人溝通，地主看到大智路打通後，前、後站交通便捷，因此釋出善意，同意拆遷，預計4月完成拆除工程，後續由建設局辦理道路開闢作業，使大智路打通效益擴大，共創地方繁榮。

陳大田指出，拓寬工程範圍由八德街至南京路，長度約140公尺、寬度由6至7公尺拓寬為24公尺，目前已完成相關發包，工期預計180天，配合地上物拆遷情形辦理拓寬工程，完工後，大智路可順接至大智北路，有助於周邊交通疏導，車流、人流更順暢。

都發局說明，拓寬工程預計今年10月底前完成，使大智北路完全打通連接至南京路，完成大智路打通工程最後一哩路，再加上細部計畫變更案於今年2月1日發布實施、綠空軸線計畫南北段工程完工等，台中車站周邊各項計畫逐步完備，配合都市更新招商案，將帶動台中舊城區發展。

鄭功進說，市長搶通大智路，雖是地方的美事一樁，但早在民國103年，就編好應執行的武德街拓寬預算，卻一直拖到連大智路都完成打通，將近半年的時間，才要開始舉辦開工儀式，如此牛步化的工程進度，可能一直等到端午節過後，民眾都還是只能繼續走「單行道」。

(中時 )