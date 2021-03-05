台灣鳳梨銷陸受阻，屏東縣長潘孟安5日出席高樹鄉銀獅青果生產合作社鳳梨外銷日本封櫃儀式時表示，屏東鳳梨是全台火車頭，4月將進入產季高峰。去年進軍日本西友超市成效良好，發揮後續訂單效應，屏東豐美多汁的金鑽鳳梨進入日本國內300多家SEIYU超市通路銷售，美味鳳梨零時差，增強屏東農民信心，帶來正面力量。

銀獅青果生產合作社農家三代洪銘聰，則面對大陸禁銷台灣鳳梨一度哽咽，但有屏東縣政府的支持，與民間企業、民眾鼓勵，讓他直呼：「台灣人真的很有感情！台灣加油！」

潘孟安表示，在疫情及大陸宣布禁止進口台灣鳳梨雙重衝擊下，屏東縣政府及農民團體超前佈署積極拓展海外訂單，布局拓銷全球，今年屏東鳳梨外銷迄今共計3,782公噸，出口值達1億元，外銷出口國家地區為中國大陸、日本、香港、新加坡、加拿大等，持續拓展市場如澳洲等國家。日本外銷持續封櫃啟航，會陸續出口到各地區通路，香港外銷也將在5日下午啟航，再過幾週更將創下外銷澳洲的歷史一刻。屏東鳳梨在2019年就超前部署取得歐盟認證，和屏東香蕉都是可以進入東京奧運的高品質，現在更要用好的品質外銷出口。

潘孟安指出，縣府團隊長期佈局多元拓展海外市場，此次以第二櫃出口日本西友超市通路，到5月下旬，以每周一貨櫃的方式持續出口，接續後續訂單穩定供貨之外，屏東縣鳳梨將持續拓展日本其他市場及其他國家，多元佈局打通海外市場。希望中央地方攜手合作，調配產銷顧好品質，讓台灣果品外銷繼續旺旺來！

洪銘聰說，接獲電話告知3月1日鳳梨禁銷陸，長久累積的不安壓力反而獲得紓解，「因為這一天早晚會來！」也認為只有不斷改變，才能解決問題。2019年在縣長潘孟安鼓勵農民布局全球視野，與縣府團隊協助下，通過歐盟認證，一路堅持最好品質。政府補助農民很多，天災地變，賣農產品免稅，農民更有責任把農產做得更好。

(工商 )