為了支持台灣新創團隊，全球無線科技大廠高通公司舉辦「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, 簡稱QITC），祭出總價值達40萬美金的獎金和服務，吸引參賽者報名，在高雄市舉辦的說明會，現場反應熱烈，高雄經發局長廖泰翔表示，高通深耕高雄，相信在地企業與高通的合作，將大幅提升企業研發與創新能量，讓高雄朝5G智慧城市快速邁進。

高通自2019年起每年舉辦「高通台灣創新競賽」（QITC），支持新創團隊運用高通平台在5G、蜂窩物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體領域開發創新解決方案。今年活動在1月21日正式開跑，並於2月起在線上、線下舉辦4場說明會，收件至3月21日截止。本屆入圍者及優勝者，除將獲得總價值達40萬美金的高額獎金外，還能獲得專利申請補助、高通技術支援，並鏈接高通全球新創生態系。

高雄經發局5日表示，高雄場說明會4日在南台灣產業跨領域創新中心壓軸登場，主辦單位除了說明QITC本屆收件方式及賽制重點外，更請來首屆入選團隊洞見未來（Relajet）及灼灼科技 （DT42）分享經驗，共吸引超過30家在地企業報名參與，會後更有不少業者持續詢問，積極搶進高通5G生態系。

受邀分享的新創公司「洞見未來」，曾獲多項新創競賽和首屆QITC冠軍，並獲邀加入高通Qualcomm Advantage Network。「洞見未來」營運長陳宥任表示，他的弟弟、RelaJet創辦人陳柏儒，天生聽損，深感現有助聽產品不足，於是兄弟攜手在2018年創辦公司投入AI聲音技術研發，在科技部及高通的支持下，將RelaJet的獨門演算法融入高通的藍芽平台，成功研發Otoadd無線助輔聽器耳機解決方案，讓輕、中度的聽障朋友及銀髮族能以不到萬元的價格入手，輕鬆擁有更舒適、便利的生活。

陳宥任指出，在高通技術輔導下，搭載RelaJet人聲增幅技術的Otoadd輔聽耳機，即將於台灣上市，因兄弟倆都是高雄子弟，日前首場試聽會特別於2月28日，搶先在高雄駁二共創基地舉辦，優先服務家鄉的聽障朋友，現場詢問熱烈。

他強調，能加入高通Qualcomm Advantage Network，是RelaJet邁向國際市場重要的一步，希望藉由這次「回娘家」與家鄉業者的分享，吸引更多有實力的優質團隊加入，「一起站在巨人肩膀上打國際盃。」

專注於人工智慧與機器學習模組化的灼灼科技（DT42）執行長陳嘉臨則指出，透過高通引介，DT42參與高通、中華電信、以及日月光在高雄打造全台首座5G毫米波企業專網智慧工廠的建置工程，大幅提升DT42業界能見度。

她也鼓勵高雄新創的軟體和硬體公司踴躍報名QITC，只要入圍、成為高通5G新創生態系的一員，就是讓公司成長茁壯、邁向國際的最佳平台，可望為公司帶來更多新客戶與商機。

高雄經發局長廖泰翔5日表示，高通深耕高雄，不僅在去年12月與位於高雄的全球封測大廠日月光、中華電信合作，建置全球首座5G mmWave（毫米波）智慧工廠，去年底的「Qualcomm Tech Week」也選擇在高雄舉辦，並同步視訊連線北、高兩地業者參與，非常歡迎高通與高雄在地廠商有更多合作。

經發局表示，高市府透過KOSMOS、KO-IN及DAKUO等三處新創基地，孵育許多新創企業，目前更與中央政府密切合作，將由行政院投入110億元經費，在亞灣打造全台最大的5G AIoT創新園區及試驗場域，高市府也規劃加碼6億元經費，提供投資企業融資利息、租金、房屋稅和薪資等4項專案補貼，用最大誠意吸引更多優質企業投資高雄，接軌亞灣5G AIoT及智慧城市發展，聯手打造5G智慧新港都。

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