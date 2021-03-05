任誰都希望感情路上遇到良人，可惜人有百百款，踩雷仍有一定的機率，只能說愛情也需要好運，近日女星陳伶宣(舊名：宣宣)在節目上回顧情史，驚覺常遇上「時間管理大師」，有跟小三約定好暗號的，還有一任男友趁她出外景不在家，竟帶小三回家，事後被陳伶宣發現沙發上有謎樣污漬，一問之下才招認是「乾妹妹」的初夜血跡。

陳伶宣在2019年閃婚成為醫師娘，嫁給大自己12歲的肝膽腸胃科主任，情路算是苦盡甘來，她最近作客《單身行不行》節目，透露過去的踩雷情史，表示曾交往一任男友，會突然消失3小時聯絡不上，謊稱自己手機沒電，她趁男友泡澡時檢查他手機，看到檔案不自然刪除的痕跡，竟聰明地找雲端備份，赫見男友跟其他女生嘴對嘴餵食的照片。

陳伶宣還曾交往過一任醫師男友，對方騙他發生連環車禍有大量病患，自己被call回醫院支援，還稱消失找不到人是因為工作太忙，回家後，男方為證明自己的清白，主動在她面前傳訊給病患，但一開頭卻先打了「@@」符號，陳伶宣第六感警鈴大響，趁醫師男友離開的空檔，回傳給這位「@@」，假裝男方語氣打訊息「剛剛我女朋友在旁邊」，結果對方秒上鉤，回訊：「幸好我們有用@@當作暗號」，抓包男友偷腥。

但她遇過最扯的偷腥行為，是某次自己出外景不在家，男友直接把「乾妹妹」帶回家，幾天後陳伶宣返家，直覺先檢查家裡，發現沙發上有一灘奇怪水漬，一翻開椅套擦拭，竟擦出血跡，她質問男友，對方眼見瞞不過，吐實「不是月經」，是小三初夜留下的血跡，讓她傻眼，現場來賓也直呼好扯。

陳伶宣驚吐，固然需要防範這些時間管理大師，但也要懂得保護自己，表示自己會趁熱戀期時，傳訊時問對方：「手機可以自由觀看嗎？」，對方正愛得昏頭轉向，通常會答應，而她會趁男方睡著或是喝醉時，用他的指紋解鎖手機，再建立自己的指紋或臉部解鎖，方便之後隨時開手機追蹤，表示之所以事先徵求對方同意，是怕未來發生爭議時，被以妨礙秘密罪名追究。

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(中時新聞網)