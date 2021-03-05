台北國泰萬怡酒店即將迎來二歲生日，舉辦一系列活動與優惠邀請饕客們同慶，MJ Kitchen自推出膾炙人口的「十鍋宴」後再一最新力作，全新推出期間限定主題新菜色「潮貝季」，自3／16起將提供各式貝類精選美饌，如摩卡醬烤翡翠貽貝、蒜脂蒸扇貝、洛克斐勒焗烤生蠔、比利時啤酒淡菜、鮮味蛤蠣甜菜根燉飯、蕃茄漬鮮茄蛤蠣、XO醬爆象拔蚌、塔香蛤蠣炒美國牛、以及晚餐限定供應的九孔鮑魚等，海鮮控們要挑戰的痛風系菜單就在MJ Kitchen。

為慶祝婦女節的到來，自3／8起至3／14止，凡穿著婦女節代表色紫色、粉色、黃色至MJ Kitchen用餐打卡、回覆粉絲專頁貼文，即有機會抽到自助餐券、飲料抵用券等獎項。MJ Kitchen於3／11起開放線上搶訂，3／16起至4／15止，平日午晚餐每組成人價買大送小，享一位11歲(含)以下兒童免費，最高現省640元，服務費另計，每餐期限量20組。

國泰萬怡MJ Kitchen因應38婦女節的到來，邀請民眾共同參與同慶，自3／8起至3／14止至MJ Kitchen用餐穿著國際婦女節代表色「紫色」、台灣婦女節代表色「粉紅色」或是義大利女人花代表色的「黃色」於官方粉絲專頁上傳合照並打卡即可參加線上抽獎，即有機會於3／16抽出平日自助午餐券、酒吧飲料抵用券等好禮。甫於二月新上任的義籍總經理康傑男Dario Congera說明，每當到了國際婦女節時，義大利男仕都會將一束束的黃色銀荊花(Mimosa)送給身邊的女性親友，故選擇黃色作為此次活動代表色之一，共同慶祝這屬於女人的節日。

而台北國泰萬怡酒店即將於迎接2歲周年慶，3／11當天開放線上訂位，自3／16至4／15日止，平日午晚餐每組買大送小，每位大人可攜帶一位11歲以下兒童，免收兒童價，最高可省640元，相當於7折優惠，每餐期限量20組，邀請大小饕客們同慶國泰萬怡2歲生日。

自3／16起，MJ Kitchen將全新推出主題菜色「潮貝季」，主廚精選各式貝類料理，西式熱食區提供蒜脂蒸扇貝、洛克斐勒焗烤生蠔、法式焗田螺搭脆餅、比利時啤酒淡菜及鮮味蛤蠣甜菜根燉飯等異國美饌；中式熱食如xo醬爆象拔蚌、豆豉鮮蚵、海瓜子塔香爆牛肉、重慶麻辣蛤蜊烤魚、蒜蓉扇貝、考東石鮮蚵、鮮菇蜆王燉雞湯等各式料理；海鮮區則供應象拔蚌、鳳螺、蛤蜊、淡菜、熟白蝦及扁蟹等因應時節供貨輪替，多道海鮮控不容錯過的精選鮮食，將痛風指數飆到最高點。

(中時 )